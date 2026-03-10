به گزارش ایلنا، نقی شهابی مجد در جلسه وبیناری با معاونین غذا و دارو گفت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته مبلغ ۱۲.۵ همت از محل مصرف ماده ۴۶ قانون الحاق ۲ موضوع ردیف ۹ جدول ۱۴ قانون بودجه کل کشور ۱۴۰۴ در مرحله اول در تاریخ ۱۸ اسفند سال جاری در وجه ذینفعان پرداخت شد

او همچنین بیان داشت: ۱۲.۵ همت دیگر نیز در آینده نزدیک پس از فروش اوراق و تبدیل آن به وجه نقد به همین ترتیب پرتاب خواهد شد ۶۰ درصد از مجموع مبلغ پرداخت شده بابت تصفیه بدهی دارویی انشگاه‌ها و ۴۰ درصد آن بابت بازپرداخت بدهی تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، وی به معاونین غذا و داروی سراسر کشور اعلام کرد که اعتباراتی که بابت بدهی‌های شرکت از طریق خزانه پرداخت می‌شود تنها برای دارو و تجهیزات پزشکی است.

