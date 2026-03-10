پیام مدیر منطقه‌ای منا به رئیس جمعیت هلال‌احمر در پی حملات هوایی دشمن

رئیس منطقه‌ای منا در پیامی‌ به رئیس جمعیت هلال‌احمر، نسبت به حمله هوایی به کشور ابراز نگرانی کرد.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ متن این پیام به شرح زیر است: 

«جناب آقای دکتر پیرحسین کولیوند، 

ریاست محترم جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

تاریخ: ۹ مارس ۲۰۲۶

جناب آقای دکتر کولیوند عزیز، 

مایلم از جنابعالی و تیم همراهتان بابت تعهد در پاسخگویی به حوادث در استان‌های متأثر در سراسر ایران و حمایت از عملیات‌های جست‌وجو و نجات، پاسخگویی فوریت‌های پزشکی، حمایت‌های روانی و اجتماعی و کمک‌های امدادی، و همچنین شجاعت شما در ارائه خدمات بشردوستانه به نیازمندان طی هفته‌های گذشته، قدردانی نمایم. 

اینجانب عمیقاً نگران گزارش‌های اخیر مبنی بر حملات علیه پرسنل بشردوست، غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی هستم. چنین حوادثی غیرقابل‌قبول بوده و با تعهدات بنیادین مبنی بر احترام و حفاظت از غیرنظامیان، کارکنان بخش‌های بشردوستانه، خدمات پزشکی و زیرساخت‌های غیرنظامی در هر زمان، در تضاد است. 

پرسنل بشردوست تحت اصول انسانیت، بی‌طرفی، استقلال و بی‌غرضی فعالیت می‌کنند و باید بتوانند وظایف نجات‌بخش خود را در ایمنی کامل و بدون مانع انجام دهند. پایبندی به این تعهدات برای حفظ جان انسان‌ها و تضمین دسترسی ایمن جهت اقدامات بشردوستانه، حیاتی است. 

به نمایندگی از دفتر منطقه‌ای منا در فدراسیون جمعیت‌های بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر، مایل هستم بار دیگر محکومیت شدید هرگونه خشونت علیه کارکنان و داوطلبان بشردوست و همچنین علیه خدمات و زیرساخت‌هایی که از ارائه کمک‌های بشردوستانه پشتیبانی می‌کنند را ابراز نمایم. 

لطفاً نسبت به همبستگی مستمر ما با جمعیت هلال احمر ایران و حمایت استوار ما از مأموریت حیاتی و بشردوستانه خود اطمینان کامل داشته باشید. 

ارادتمند شما

دکتر حسام الشرقاوی

مدیر منطقه‌ای منا»

