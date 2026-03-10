به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ متن این پیام به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر پیرحسین کولیوند،

ریاست محترم جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

تاریخ: ۹ مارس ۲۰۲۶

جناب آقای دکتر کولیوند عزیز،

مایلم از جنابعالی و تیم همراهتان بابت تعهد در پاسخگویی به حوادث در استان‌های متأثر در سراسر ایران و حمایت از عملیات‌های جست‌وجو و نجات، پاسخگویی فوریت‌های پزشکی، حمایت‌های روانی و اجتماعی و کمک‌های امدادی، و همچنین شجاعت شما در ارائه خدمات بشردوستانه به نیازمندان طی هفته‌های گذشته، قدردانی نمایم.

اینجانب عمیقاً نگران گزارش‌های اخیر مبنی بر حملات علیه پرسنل بشردوست، غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی هستم. چنین حوادثی غیرقابل‌قبول بوده و با تعهدات بنیادین مبنی بر احترام و حفاظت از غیرنظامیان، کارکنان بخش‌های بشردوستانه، خدمات پزشکی و زیرساخت‌های غیرنظامی در هر زمان، در تضاد است.

پرسنل بشردوست تحت اصول انسانیت، بی‌طرفی، استقلال و بی‌غرضی فعالیت می‌کنند و باید بتوانند وظایف نجات‌بخش خود را در ایمنی کامل و بدون مانع انجام دهند. پایبندی به این تعهدات برای حفظ جان انسان‌ها و تضمین دسترسی ایمن جهت اقدامات بشردوستانه، حیاتی است.

به نمایندگی از دفتر منطقه‌ای منا در فدراسیون جمعیت‌های بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر، مایل هستم بار دیگر محکومیت شدید هرگونه خشونت علیه کارکنان و داوطلبان بشردوست و همچنین علیه خدمات و زیرساخت‌هایی که از ارائه کمک‌های بشردوستانه پشتیبانی می‌کنند را ابراز نمایم.

لطفاً نسبت به همبستگی مستمر ما با جمعیت هلال احمر ایران و حمایت استوار ما از مأموریت حیاتی و بشردوستانه خود اطمینان کامل داشته باشید.

ارادتمند شما

دکتر حسام الشرقاوی

مدیر منطقه‌ای منا»

