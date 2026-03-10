ابلاغ شروع به کار بیش از ۱۵ هزار نیروی جدید در وزارت بهداشت
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع انسانی، رامزی مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت از ابلاغ شروع به کار ۱۵ هزار و ۷۳۹ نفر از پذیرفتهشدگان نهایی آزمون استخدامی سال ۱۴۰۴ وزارت بهداشت خبر داد.
وی با اشاره به ضرورت تقویت نظام سلامت و ارتقای سطح خدمترسانی به مردم در شرایط فعلی اظهار کرد: ابلاغ شروع به کار این نیروها با همکاری و همراهی سازمان اداری و استخدامی کشور، دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و همچنین هستههای گزینش انجام شده است که این همراهی نقش مهمی در تسریع فرآیندهای اداری و اجرایی این مرحله از جذب نیرو داشته است.
مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت افزود: با آغاز به کار این نیروهای جدید، ظرفیت ارائه خدمات در مراکز بهداشتی و درمانی کشور افزایش یافته و گامی مؤثر در جهت پاسخگویی بهتر به نیازهای نظام سلامت و مردم برداشته خواهد شد.
رامزی همچنین از برنامهریزی برای جذب نیروهای جدید در قالب تکمیل ظرفیت خبر داد و گفت: مراحل فراخوان تکمیل ظرفیت برای جذب ۱۰ هزار و ۶۲۶ نفر دیگر نیز در دست اقدام است و بهزودی اجرایی خواهد شد.
وی تأکید کرد: در این مرحله نیز پس از طی مراحل قانونی و اداری، نیروهای جدید به مجموعه وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی کشور ملحق خواهند شد.