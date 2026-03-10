در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
هشدار درباره آسیب به منابع آبی در پی بارش باران اسیدی/ کاهش آلودگی هوای ناشی از حمله به انبار نفت در صورت تداوم وزش باد
«محسن فرهادی» رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص آخرین وضعیت از کیفیت هوای تهران پس از حمله به انبار نفت، توضیح داد و گفت: با توجه به حادثهای که رخ داده است، این آلودگی هوا با آن آلودگی متعارفی که در این فصل از سال با آن مواجه بودیم، متفاوت است.
وی ادامه داد: برای بررسی آلودگی هوا به طور معمول، شاخص کیفیت هوا بر اساس میزان ذرات در هوا سنجیده میشود، در واقع همین الان کیفیت هوای تهران در شاخص خوبی قرار دارد اما این دود در هوا به دلیل سوخت ناقصی بود که در حمله هوایی به انبارهای نفت پیش آمد. به دنبال آن نیز طبیعتا گازهای سمی، انواع مختلف گازها و هیدروکربنهای حلقوی را به دلیل این که سوخت به صورت ناقص انجام میشود، در هوا داریم.
او افزود: حال در چنین شرایطی، وقتی که بارندگی نیز رخ میدهد و اگر میزان آب باران زیاد نباشد، با این گازها ترکیبات اسیدی ایجاد میکند و این ترکیبات را از هوا به روی زمین میآورد. این ترکیبات میتواند پوست افرادی که در فضای باز هستند را آلوده کند، همچنین بر روی ماشین، اجناس، ساختمانها و قسمتهای مختلف بنشیند. از طرف دیگر، روی خاک آسیب ایجاد کند و حتی در موارد شدیدتر به منابع آبی نیز لطمه بزند.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی میزان پخش این گاز کاهش پیدا کرده است، به دلیل اینکه سرویسهای امدادی و آتشنشانی برای مهار این شعلهها اقدام کرده اند. همچنین بخش اعظمی از سوخت در انبارها سوخته شده و میزان آن کاهش پیدا کرده است. از همه مهمتر اینکه از روز گذشته در تهران شاهد وزش باد بودیم که میتواند این آلایندهها را از سطح شهر خارج کند.
به گفتهی فرهادی، اگرچه شرایط هوا اکنون نسبت به روز نخست حادثه بهتر است و آلودگی تا حدودی کاهش پیدا کرده است، اما کماکان توصیه میشود که افراد در منزل بمانند و به صورت غیرضروری در فضای باز قرار نگیرند. همچنین از فعالیتهای ورزشی، پیاده روی در پارکها و خیابانها نیز خودداری شود. از سوی دیگر، افرادی که مشکلات تنفسی، قلبی و عروقی دارند و همین طور زنان باردار، برای حضور در فضای باز، حتما با ماسک N۹۵ یا FFP2 و FFP3 از خود محافظت کنند. در صورت بارندگی در این شرایط، پس از بازگشت به منزل شست و شو با آب فراوان را فراموش نکنند.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درباره مدت زمان مورد نیاز برای خودداری از حضور در فضای باز، گفت: در صورت مهار کامل آتش در انبار نفت و تداوم وزش باد، نهایتا تا امروز نیاز به خودداری از حضور در فضای باز وجود داشته باشد. به طور کلی شرایط رو بهبودی است و از دو روز گذشته تاکنون وضعیت هوا بهتر شده است.
وی در ادامه دربارهی تامین آب شرب در جزیره قشم در پی صدمه به یک آب شیرین کن در حملات اخیر، افزود: متاسفانه یکی از آب شیرین کنهای جزیره قشم مورد حمله و اصابت موشک قرار گرفته است که به موجب آن از فعالیت خارج شده است. این آب شیرین کن، آب حدود ۲۵ تا ۳۰ روستا را تامین میکرد. مقامات و مسئولین از دیگر آب شیرین کنهای سالم جزیره، آب را با تانکر برای قسمتی از جزیره که آب شیرین کن آن از کار افتاده است، تامین میکنند.
او در پایان خاطرنشان کرد: از محل آبگیری تا توزیع، کارشناسان بهداشت محیط مستقر از طرف دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، نظارت و کنترل بهداشتی را انجام میدهند. آنها در تلاش هستند تا میزان کلر و دیگر پارمترهای آب را کنترل کنند تا کیفیت آب در این حمل و نقل نزول پیدا نکند. آخرین گزارشها حاکی از آن است که مشکل کمبود آب برطرف شده است.