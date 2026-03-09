حمله به انبارهای نفت، مصداق بارز «جنایت محیط زیستی» است
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: حمله به انبارهای نفت، مصداق بارز «جنایت محیط زیستی» یا «اکوساید»است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، شینا انصاری افزود: موضوع آلودگی جدی که روز یکشنبه اتفاق افتاد و ناشی از انفجار مخازن سوخت بود، کاملا در تناقض با قواعد بینالمللی است. این که زیرساختهایی به این میزان اهمیت و حساسیت از منظر محیط زیستی مورد هدف قرار بگیرند توجیهی ندارد. آن هم در شهرهای بزرگ با این حجم جمعیت؛ طبیعتا این انفجار آثار و عوارضی دارد که مصداق بارز «جنایت محیط زیستی» یا «اکوساید»است.
وی ادامه داد: در خصوص موضوع آلودگی روز یکشنبه و باران اسیدی در بدو امر سازمان محیط زیست هشدار صادر کرد مبنی بر این که مردم از منازل خارج نشوند و هماهنگیهایی هم با وزارت های ذیربط از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت کشور و مکاتباتی انجام شد برای این که اقدامات مدیریتی رخ دهد.
انصاری ادامه داد: ما با یک شرایط جنگی مواجه هستیم. با انفجارها و اقدامات غیر اخلاقی و غیر محیط زیستی و ضد محیط زیستی مواجه هستیم و طبیعتا در این شرایط باید کمک کنیم به کاهش مواجهه مردم با آثار و عوارض ناشی از این آلایندههای سمی ضد محیط زیستی و این که مردم کمتر در معرض خطر قرار گیرند.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان گفت: در این شرایط اقدامات ما در سازمان تبعیت میکند از اقدامات در شرایط اضطرار آلودگی هوا و بر این اساس هم هشدارهای لازم داده شد. در مرحله بعد مکاتبه مجددی با دبیر کل سازمان ملل و همه نهادهای محیط زیستی ذیل سازمان ملل داشتیم. موضوع حملات رژیم صهیونی ـ آمریکایی به زیرساختهایی که به نوعی منجر به عوارض جدی محیط زیست و موجب تهدید سلامت شهروندان و موجودات زنده میشود را محکوم کردیم و خواستار این شدیم که سازمان ملل متحد قاطعانه در مقابل این اقدامات رژیمهای متخاصم پاسخ بدهد.