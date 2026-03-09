خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار نسبت به پیامدهای زیست‌محیطی جنگ؛ تأکید بر نقش جوانان جهان در دفاع از محیط‌زیست

کد خبر : 1760542
لینک کوتاه کپی شد.

مشاور امور جوانان سازمان حفاظت محیط‌زیست طی نامه‌ای خطاب به Youth for climate، با اشاره به پیامدهای زیست‌محیطی جنگ، نسبت به تخریب گسترده محیط‌زیست در شرایط درگیری‌های نظامی هشدار داد و بر لزوم توجه جامعه جهانی به حفاظت از این میراث مشترک بشریت تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، خسرو بیگی اظهار کرد: در روزهایی که کشور ایران با تجاوز غیرقانونی و جنگ تحمیلی از سوی دولت آمریکا و رژیم اسرائیل مواجه است، یکی از پیامدهای جدی این درگیری‌ها آسیب‌های گسترده به محیط‌زیست است؛ خسارت‌هایی که در برخی موارد غیرقابل جبران بوده و آینده نسل‌های بعدی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: جنگ‌ها تنها زندگی انسان‌ها را نابود نمی‌کنند، بلکه اکوسیستم‌ها و منابع طبیعی را نیز با آسیب‌های جدی مواجه می‌سازند. آلودگی ناشی از استفاده از سلاح‌ها، تخریب زیستگاه‌ها و کاهش تنوع زیستی از جمله پیامدهای مخرب جنگ بر محیط‌زیست است که خاک، آب و هوا را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آثار آن می‌تواند برای نسل‌ها باقی بماند.

مشاور امور جوانان سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به قوانین بین‌المللی در این زمینه تصریح کرد: بر اساس ماده ۵۵ پروتکل الحاقی اول سال ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های ژنو، در جریان مخاصمات مسلحانه باید از محیط‌زیست طبیعی در برابر آسیب‌های گسترده، شدید و طولانی‌مدت محافظت شود. همچنین کنوانسیون ۱۹۷۶ منع استفاده نظامی یا خصمانه از دستکاری محیط زیست (ENMOD) هرگونه بهره‌گیری خصمانه از تغییرات محیطی با آثار گسترده، پایدار یا شدید را ممنوع کرده است.

بیگی ادامه داد: تجربه درگیری‌های نظامی پیشین در منطقه، به‌ویژه حملات به تأسیسات نفتی و صنعتی، نشان می‌دهد که پیامدهای زیست‌محیطی چنین اقداماتی محدود به زمان یا مرزهای جغرافیایی خاصی نیست و آثار آن می‌تواند نسل‌های متعددی را متأثر کند؛ از آلودگی‌های گسترده نفتی گرفته تا انتشار آلاینده‌های سمی، تخریب اکوسیستم‌های مرجانی و تهدید سلامت جوامع ساحلی.

وی با تأکید بر نقش جوانان در حفاظت از محیط‌زیست گفت: ما جوانان به‌عنوان نسل آینده و برخوردار از حق مسلم داشتن محیط‌زیست سالم، نسبت به تبعات این جنگ هشدار داده و این تجاوز غیرقانونی را محکوم می‌کنیم. آینده ما وابسته به محیط‌زیست سالم است و تحقق آن تنها در سایه صلح پایدار امکان‌پذیر خواهد بود.

مشاور جوانان سازمان حفاظت محیط‌زیست در پایان از جوانان و کنشگران محیط‌زیست در سراسر جهان خواست تا در این شرایط صدای محیط‌زیست باشند و با همبستگی و همکاری جهانی برای کاهش آسیب‌های ناشی از جنگ و حفاظت از کره زمین تلاش کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل