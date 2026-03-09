وی افزود: جنگ‌ها تنها زندگی انسان‌ها را نابود نمی‌کنند، بلکه اکوسیستم‌ها و منابع طبیعی را نیز با آسیب‌های جدی مواجه می‌سازند. آلودگی ناشی از استفاده از سلاح‌ها، تخریب زیستگاه‌ها و کاهش تنوع زیستی از جمله پیامدهای مخرب جنگ بر محیط‌زیست است که خاک، آب و هوا را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آثار آن می‌تواند برای نسل‌ها باقی بماند.

مشاور امور جوانان سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به قوانین بین‌المللی در این زمینه تصریح کرد: بر اساس ماده ۵۵ پروتکل الحاقی اول سال ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های ژنو، در جریان مخاصمات مسلحانه باید از محیط‌زیست طبیعی در برابر آسیب‌های گسترده، شدید و طولانی‌مدت محافظت شود. همچنین کنوانسیون ۱۹۷۶ منع استفاده نظامی یا خصمانه از دستکاری محیط زیست (ENMOD) هرگونه بهره‌گیری خصمانه از تغییرات محیطی با آثار گسترده، پایدار یا شدید را ممنوع کرده است.

بیگی ادامه داد: تجربه درگیری‌های نظامی پیشین در منطقه، به‌ویژه حملات به تأسیسات نفتی و صنعتی، نشان می‌دهد که پیامدهای زیست‌محیطی چنین اقداماتی محدود به زمان یا مرزهای جغرافیایی خاصی نیست و آثار آن می‌تواند نسل‌های متعددی را متأثر کند؛ از آلودگی‌های گسترده نفتی گرفته تا انتشار آلاینده‌های سمی، تخریب اکوسیستم‌های مرجانی و تهدید سلامت جوامع ساحلی.

وی با تأکید بر نقش جوانان در حفاظت از محیط‌زیست گفت: ما جوانان به‌عنوان نسل آینده و برخوردار از حق مسلم داشتن محیط‌زیست سالم، نسبت به تبعات این جنگ هشدار داده و این تجاوز غیرقانونی را محکوم می‌کنیم. آینده ما وابسته به محیط‌زیست سالم است و تحقق آن تنها در سایه صلح پایدار امکان‌پذیر خواهد بود.

مشاور جوانان سازمان حفاظت محیط‌زیست در پایان از جوانان و کنشگران محیط‌زیست در سراسر جهان خواست تا در این شرایط صدای محیط‌زیست باشند و با همبستگی و همکاری جهانی برای کاهش آسیب‌های ناشی از جنگ و حفاظت از کره زمین تلاش کنند.