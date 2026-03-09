بیعت نهادهای رسمی حوزه زنان و خانواده با رهبر انقلاب

الیَومَ یَئِسَ الَّذینَ کَفَروامِن دینِکُم فَلا تَخشَوهُم وَ اخشَونِ

ضمن عرض تسلیت به‌مناسبت شهادت جان‌کاه امام خامنه‌ای (رحمه‌الله علیه)، انتخاب مبارک حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (دامت برکاته) توسط مجلس خبرگان رهبری را به ملت مقاوم ایران و به‌ویژه خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران تبریک و تهنیت می‌گوییم.

این انتخاب شایسته و سرورآفرین در میانه جنگ با رژیم خونخوار صهیونیستی و آمریکای جنایتکار و با وجود داغ عمیق شهادت امام عزیزمان، خونی تازه در رگ‌های مجاهدان راه خدا به جریان درآورد و بر روحیه مقاومت و ایستادگی مردم افزود.

انقلاب اسلامی با خروج زنان از بن‌بست دوگانه تحجر و غرب‌گرایی، الگوی سومی را پیش روی زنان قرار داد. ویژگی‌های این مسیر از همان روزهای آغازین انقلاب توسط بنیانگذار انقلاب اسلامی و سپس توسط رهبر شهیدمان تشریح و تبیین شد. در راستای این راه سوم بود که زنان توانستند به دور از کاستی‌ها و ستم‌های دو اندیشه سنتی و مدرن، جایگاه خود را در زیست فردی، اجتماعی و سیاسی بازتعریف کنند. تأکید بر ایفای نقش‌های خانوادگی زنان، در کنار توجه به اثربخشی سیاسی و اجتماعی ایشان و بازگشت به ارزش‌های اصیل انسانی و اسلامی در روابط میان زن و مرد، به‌رسمیت شناختن شخصیت مستقل برای زنان و توجه به مسؤولیت آنان در قبال نظام اسلامی، از جمله اختصاصات مورد تأکید گفتمان انقلاب اسلامی است که توسط بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و امام شهید بر آن‌ها تأکید و طی نزدیک به پنجاه سال پس از انقلاب اسلامی موجب شد بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های ارزشمند زنان ایرانی فعال گردد و جلوه‌ای نوین از زندگی زن مسلمان ایرانی به نمایش درآید.

آنچه از ابتدای این جنگ نامیمون تا به امروز از حضور زنان در میدان های مختلف مبارزه مشاهده می شود بخشی از بلوغ الگوی سوم زن انقلاب اسلامی است که مجاهدانه به پشتیبانی از نیروهای نظامی کشور قیام کرده است.

امروز در آستانه راهبری سومین رهبر فرزانه و اندیشمند این نظام اسلامی، دستگاه‌های رسمی حوزه زنان و خانواده که طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی با عنایت ویژه امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای شهید (ره) به مرور شکل گرفته و رشد یافته‌اند، با سومین رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی بیعت نموده و پیمان می‌بندند که تا پای جان در راه آرمان‌های انقلاب و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی مجاهدت نموده، از هیچ تلاشی برای سیاست‌گذاری‌، قانون‌گذاری‌، برنامه‌ریزی و اقدام در این حوزه استراتژیک در مسیر اندیشه امامان انقلاب فروگذار نکنند. آنان خود را متعهد می‌دانند در مسیر بسط این رویکرد با هدایت معظم له حرکت نموده و انشالله همراهی بیش از پیش با آرمان‌های امام کبیر و امام شهیدمان را رقم زنند.

خداوندا! بر علو درجات رهبر شهید و مظلوممان سید علی خامنه‌ای بیفزا و ما را یاری نما تا سربازان موثر و مخلصی در رکاب رهبر عزیزمان باشیم.

به امید تعجیل در فرج امام زمان(عج)