قدردانی وزیر بهداشت از پرسنل انتقال خون در سراسر کشور
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز از فرآیند انتقال خون در سازمان انتقال خون ایران بازدید و از زحمات همکاران خود در این شرایط دشوار قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، محمد رضا ظفرقندی در این بازدید، به بررسی روند انتقال خون و خدماتی که به بیماران ارائه میشود، پرداخت و ضمن تاکید بر اهمیت این خدمات در زمان بحران، بر حمایت از کادر سلامت تاکید کرد.
وی با اشاره به شرایط فعلی کشور، از تمامی کارکنان سازمان انتقال خون که به ارائه خدمات مشغولند، تقدیر و تشکر کرد و گفت: خدمات شما در این دوران بحرانی بسیار ارزشمند است و نشان از عزم و اراده شما برای کمک به هموطنان دارد.
ابنابر اعلام وبدا، ین بازدید در راستای نظارت بر خدمات بهداشتی و درمانی کشور و ارتقاء کیفیت آنها انجام شده و وزیر بهداشت بار دیگر بر همکاری و همدلی تمامی ارکان نظام سلامت در این دوران تأکید کرد