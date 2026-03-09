ابلاغ به کارگیری نیروهای داوطلب یا نیروهای سایر دانشگاهها در شرایط جنگی

وزارت بهداشت در ابلاغیه ای به روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور، توضیحاتی در خصوص به کارگیری نیروهای داوطلب یا نیروهای سایر دانشگاهها را اعلام کرد.

به گزارش  ایلنا به نقل از وبدا، سجاد رضوی معاونت درمان وزارت بهداشت در ابلاغیه ای به روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور، توضیحاتی در خصوص به کارگیری نیروهای داوطلب یا نیروهای سایر دانشگاهها در شرایط جنگی ارائه کرد.

متن نامه سید سجاد رضوی به شرح زیر است:

با عنایت به پیشنهاد برخی از دانشگاه های علوم پزشکی مبنی بر استفاده از نیروهای کادر درمانی که به دلیل شرایط حاکم بر کشور، به سایر استانها مسافرت نموده اند یا سایر نیروهای درمانی داوطلبی که حسب نیاز دانشگاه علوم پزشکی مربوطه، تمایل به همکاری با مراکز تابعه دانشگاه را دارند، به روسای محترم دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی اجازه داده می‌شود، کادر درمان مهمان در آن استان یا نفرات داوطلب و مشمول را ضمن لحاظ قوانین و مقررات مربوطه و احراز صلاحیت، پس از انجام وظایف قانونی خود در مبدا، جهت ارائه خدمات درمانی مطلوب در مراکز درمانی آن دانشگاه نیز به کارگیری نمایند.

جهت فعالیت پزشکان، دانشگاه مقصد ملزم به انجام هماهنگی با دانشگاه مبدا و سازمان های بیمه گر استان می باشد. در خصوص نحوه پرداخت به افراد مشمول از محل درآمد آختصاصی دانشگاه مقصد براساس تصمیمات کارگروه آن دانشگاه اقدام شود.

شایان ذکر است با رفع شرایط بحران که توسط دولت محترم اعلام خواهد گردید، این ابلاغیه ملغی و به کارگیری هر گونه نیرو مطابق روال قانونی گذشته خواهد بود. پذیرفته شدگان سهمیه قانون برقراری عدالت آموزشی تابع قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند.

 

