رئیس سازمان اورژانس کشور:
۱۹۰ نفر از شهدا کمتر از ۱۸ سال سن دارند
رئیس سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه تاکنون ۲۹ بیمارستان دراثر حملات صهیونی-آمریکایی آسیب دیدند، اظهارکرد: ۱۹۰ نفر از شهدا کمتر از ۱۸ سال سن داشتند.
به گزارش ایلنا، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، درباره آخرین وضعیت حوزه سلامت اظهارکرد: ۵۳ نفر از همکاران حوزه سلامت آسیب دیده و مصدوم شدهاند. همچنین درحال حاضر ۱۱ شهید داریم که سه نفر از آنها از نیروهای اورژانس ۱۱۵ بودند.
وی با تاکید بر اینکه تاکنون ۲۹ بیمارستان آسیب دیده است، افزود: همچنین ۱۸ پایگاه اورژانس آسیب دیده، ۱۵ دستگاه آمبولانس نیز آسیب دیده و همچنین ۴۱ واحد بهداشتی نیز دچار خسارت شدهاند.
میعادفر درباره آمار مصدومان گفت: از میان مصدومان، ۱۴۰۲ نفر خانم هستند. ۷۰۰ نفر از مصدومان زیر ۱۸ سال و ۶۰ نفر نیز زیر پنج سال هستند. کمترین سن مصدوم چهارماهه و مسنترین مصدوم ۹۴ ساله است که هر دو خانم هستند.
رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: تاکنون شهدای خانم ۲۰۰ نفر هستند که کوچکترین آنها هشتماهه و بزرگترین آنها ۸۸ ساله است. همچنین ۱۹۰ نفر از شهدا زیر ۱۸ سال و هفت نفر نیز زیر پنج سال سن دارند.
وی درباره تداوم امدادرسانی نیز گفت: با وجود سختیهایی که وجود دارد و همه آسیبهایی که به مراکز درمانی و بهداشتی وارد شده است، همچنان همکاران ما حضور دارند. کادر درمان شبانهروز در حال خدمت هستند و روزهای زیادی به خانه نرفتهاند و در خدمت مردم هستند و انشاءالله در کنار مردم خواهند بود تا بتوانند در کوتاهترین زمان به آسیبدیدگان کمکرسانی کنند.