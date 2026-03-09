خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان اورژانس کشور:

۱۹۰ نفر از شهدا کمتر از ۱۸ سال سن دارند

کد خبر : 1760477
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه تاکنون ۲۹ بیمارستان دراثر حملات صهیونی-آمریکایی آسیب دیدند، اظهارکرد: ۱۹۰ نفر از شهدا کمتر از ۱۸ سال سن داشتند.

به گزارش ایلنا، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، درباره آخرین وضعیت حوزه سلامت اظهارکرد: ۵۳ نفر از همکاران حوزه سلامت آسیب دیده و مصدوم شده‌اند. همچنین درحال حاضر ۱۱ شهید داریم که سه نفر از آن‌ها از نیروهای اورژانس ۱۱۵ بودند.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون ۲۹ بیمارستان آسیب دیده است، افزود: همچنین ۱۸ پایگاه اورژانس آسیب دیده، ۱۵ دستگاه آمبولانس نیز آسیب دیده و همچنین ۴۱ واحد بهداشتی نیز دچار خسارت شده‌اند.

میعادفر درباره آمار مصدومان گفت: از میان مصدومان، ۱۴۰۲ نفر خانم هستند. ۷۰۰ نفر از مصدومان زیر ۱۸ سال و ۶۰ نفر نیز زیر پنج سال هستند. کمترین سن مصدوم چهارماهه و مسن‌ترین مصدوم ۹۴ ساله است که هر دو خانم هستند.

رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: تاکنون شهدای خانم ۲۰۰ نفر هستند که کوچک‌ترین آن‌ها هشت‌ماهه و بزرگ‌ترین آن‌ها ۸۸ ساله است. همچنین ۱۹۰ نفر از شهدا زیر ۱۸ سال و هفت نفر نیز زیر پنج سال سن دارند.

وی درباره تداوم امدادرسانی نیز گفت: با وجود سختی‌هایی که وجود دارد و همه آسیب‌هایی که به مراکز درمانی و بهداشتی وارد شده است، همچنان همکاران ما حضور دارند. کادر درمان شبانه‌روز در حال خدمت هستند و روزهای زیادی به خانه نرفته‌اند و در خدمت مردم هستند و ان‌شاءالله در کنار مردم خواهند بود تا بتوانند در کوتاه‌ترین زمان به آسیب‌دیدگان کمک‌رسانی کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل