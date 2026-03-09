۱۹۰ نفر از شهدا کمتر از ۱۸ سال سن دارند

به گزارش ایلنا، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، درباره آخرین وضعیت حوزه سلامت اظهارکرد: ۵۳ نفر از همکاران حوزه سلامت آسیب دیده و مصدوم شده‌اند. همچنین درحال حاضر ۱۱ شهید داریم که سه نفر از آن‌ها از نیروهای اورژانس ۱۱۵ بودند.



وی با تاکید بر اینکه تاکنون ۲۹ بیمارستان آسیب دیده است، افزود: همچنین ۱۸ پایگاه اورژانس آسیب دیده، ۱۵ دستگاه آمبولانس نیز آسیب دیده و همچنین ۴۱ واحد بهداشتی نیز دچار خسارت شده‌اند.



میعادفر درباره آمار مصدومان گفت: از میان مصدومان، ۱۴۰۲ نفر خانم هستند. ۷۰۰ نفر از مصدومان زیر ۱۸ سال و ۶۰ نفر نیز زیر پنج سال هستند. کمترین سن مصدوم چهارماهه و مسن‌ترین مصدوم ۹۴ ساله است که هر دو خانم هستند.



رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: تاکنون شهدای خانم ۲۰۰ نفر هستند که کوچک‌ترین آن‌ها هشت‌ماهه و بزرگ‌ترین آن‌ها ۸۸ ساله است. همچنین ۱۹۰ نفر از شهدا زیر ۱۸ سال و هفت نفر نیز زیر پنج سال سن دارند.



وی درباره تداوم امدادرسانی نیز گفت: با وجود سختی‌هایی که وجود دارد و همه آسیب‌هایی که به مراکز درمانی و بهداشتی وارد شده است، همچنان همکاران ما حضور دارند. کادر درمان شبانه‌روز در حال خدمت هستند و روزهای زیادی به خانه نرفته‌اند و در خدمت مردم هستند و ان‌شاءالله در کنار مردم خواهند بود تا بتوانند در کوتاه‌ترین زمان به آسیب‌دیدگان کمک‌رسانی کنند.