شرایط مطلوب ذخایر خون در کشور

به گزارش ایلنا، احمد قره‌باغیان مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران در جریان بازدید از برخی مراکز اهدای خون استان تهران، با حضور در یکی از این مراکز خون اهدا کرد.

قره‌باغیان در این بازدید با روند فعالیت مراکز اهدای خون و میزان ذخایر خونی کشور از نزدیک آشنا شد. این بازدید در حالی انجام شد که کارکنان مراکز اهدای خون با توجه به احتمال افزایش تقاضا برای خون و فرآورده‌های خونی، به‌ویژه در پی جنگ تحمیلی اخیر و نیازهای ویژه در مناطق آسیب‌دیده، در آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی قرار دارند.

وی در حاشیه این بازدید با اشاره به وضعیت ذخایر خون کشور اظهار کرد: در حال حاضر ذخایر خون در شرایط مطلوبی قرار دارد، اما با توجه به عمر محدود فرآورده‌های خونی، نیاز به اهدای خون همیشگی است و مشارکت مستمر مردم در این اقدام حیاتی اهمیت زیادی دارد.

همچنین؛ سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به همراه نمایندگان دیوان محاسبات کشور و مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران از اداره کل انتقال خون استان تهران بازدید کردند.

به گزارش وبدا، اسحاقی در جریان این بازدید ضمن قدردانی از ملت ایران برای مشارکت در اهدای خون و همچنین تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان سازمان انتقال خون، گفت: ذخایر خون کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد و ارتقای این ظرفیت که حاصل ایثار و مشارکت مردم است، از اهمیت بالایی برخوردار است.

