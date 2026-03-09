کلاس های آموزش مجازی در نوبت عصر امروز تعطیل شد
به منظور فراهم کردن شرایط حضور حداکثری معلمان و دانشآموزان در مراسم بیعت رهبری ، کلاسهای آموزش مجازی در نوبت عصر امروز تعطیل خواهد بود.
به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به منظور فراهم نمودن شرایط حضور حداکثری معلمان و دانش آموزان در مراسم بیعت با مقام معظم رهبری، اطلاعیه ای صادر کرد.
متن این اطلاعیه به شرح ذیل است: به اطلاع دانشآموزان و فرهنگیان عزیز میرساند،
به دلیل درخواست جمع کثیری از فرهنگیان و دانشآموزان کشور برای حضور در مراسم بیعت با مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای(حفظه الله)، وزارت آموزش و پرورش به منظور فراهم نمودن زمینه حضور حداکثری جامعه فرهنگیان و دانش آموزان در این آیین، کلاسهای آموزش مجازی در نوبت عصر امروز دوشنبه 18 اسفندماه را تعطیل اعلام میکند.
بر این اساس، از تمامی دانشآموزان و فرهنگیان انقلابی وفادار به نظام جمهوری اسلامی، دعوت میشود با حضور با شکوه خود در این مراسم، ضمن تجدید بیعت با آرمان های انقلاب، ارادت و محبت قلبی خود را به مقام معظم رهبری، ابراز و در مسیر تقویت وحدت و همبستگی ملی گام بردارند و با آرمان های امامین انقلاب اسلامی، تجدید میثاق نمایند.