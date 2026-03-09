بیانیه ستاد امر به معروف و نهی از منکر در پی اعلام رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران

به گزارش ایلنا، ستاد امر به معروف و نهی از منکر در پی اعلام رهبر جدید نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بیانیه به شرح زیر صادر کرد.

بسمه تعالی:

مردم شریف و ولایت‌مدار و بزرگ ایران،

یک‌بار دیگر دشمن جنایت‌کار صهیونیستی که خود را در موضع ضعف و سستی می‌دید و اراده تقابل با ملت بزرگ ایران را نداشت با امید واهی دست به ناپسندترین اقدام ممکن زد و مغایر با قوانین بین‌المللی، انسانی و اخلاقی رهبر بزرگ و فرزانه ایران و پیشوای مسلمانان جهان را به شهادت رساند با این امید که در کشور تزلزل ایجاد شود و انسجام مردم از هم بپاشد اما هوشیاری و بیداری شما مردم و تدبیر ارکان حکومتی و با حماسه آفرینی رزمندگان اسلام در نیروهای مسلح این امید را ناامید ساخت. شورای رهبری به درستی کشور را در تلاطم حوادث عظیم امروز پیش برد و مجلس محترم خبرگان رهبری با انتخاب به موقع و شایسته فرزند مدبر و کار بلد ایشان فرصتی را فراهم نمود تا مسیر ترسیم شده امام راحل(ره) و رهبر فرزانه شهید انقلاب ادامه یابد و پرچم نظام به دست صاحب اصلی آن مولا صاحب الزمان(عج) برسد. ان شاءالله

ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور ضمن تشکر از مردم شریف و مقاوم ایران و تشکر از سیاست‌گذاران نظام، ضمن قدردانی از زحمات خالصانه رهبر شهید و فرزانه انقلاب در هدایت صحیح نظام مقدس اسلامی، ولایت و فرمان‌پذیری خویش را از رهبر جدید و عالی‌مقام نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای مدظله العالی اعلام می‌دارد.

مردم بابصیرت و ولایت‌پذیر ایران در این مرحله نیز خواب آشفته دشمنان را به تعبیری تلخ تبدیل خواهند کرد و با همراهی رهبر معظم انقلاب حفظه الله این کشتی را به ساحل آرامش خواهند رساند.

ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور

۱۸ اسفندماه

