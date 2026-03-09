بیانیه دانشگاه تهران به مناسبت انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران
دانشگاه تهران به مناسبت انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران بیانیه صادر کرد.
به گزارش ایلنا، در بیانیه دانشگاه تهران آمده است: عرض تسلیت مجدد شهادت رهبر معظّم انقلاب اسلامی حضرت آیتاله العظمی خامنهای (قدس سره الشریف)، فرماندهان، سربازان و مردم بیگناه کشور در جنگ رمضان، انتخاب شایسته حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران در این شرایط حساس جنگی که دشمنان متجاوز آمریکایی- صهیونی چشم طمع به تضعیف و تجزیه ایران عزیز دوختهاند، تبریک می گوئیم.
این انتخاب به موقع که در حساسترین برهه تاریخی و در هنگامه نبرد با تروریستهای آمریکایی و رژیم جنایتکار صهیونیستی و با وجود فضاسازیها و تهدیدات دشمنان ایران عزیز صورت گرفت، تأکیدی صریح بر استقلالطلبی ملت عزیز و لزوم استمرار راه نورانی امام راحل و شهدای عالی مقام بوده و تجلی اراده ملت در تحکیم وحدت ملی است که همچون سدّی استوار، ملت ایران را در برابر توطئههای دشمنان مقاوم ساخته است.
مردم ایران در طول تاریخ پر افتخار و تمدنساز خود نشان دادهاند که در برابر سختیها ایستادگی کرده و با اتکاء به خرد جمعی و تلاش مستمر، از دشوارترین شرایط عبور میکنند. بیتردید، امروز نیز با تکیه بر همین سرمایههای ارزشمند و با بهرهگیری از توان همه نخبگان با سلایق متنوع و اعتماد به جوانان عزیز، علیرغم همه محدودیتها و فشارهای اعمال شده توسط آمریکای سلطهگر، عبور از مشکلات کنونی تحت رهبری خردمندانه حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای و با ایجاد فضای مبتنی بر اعتماد، همدلی و مشارکت و مقاومت گسترده مردم میسر خواهد بود.
دانشگاه تهران که به تعبیر رهبر شهید انقلاب "نماد آموزش عالی کشور" و "دانشگاه ایران" نام گرفته است، همچون گذشته با همه توان و ظرفیتهای آموزشی، پژوهشی و فناوری خود در جهت پیشرفت و توسعه علمی کشور و حمایت از رهبر منتخب خبرگان، برای سربلندی کشور تلاش خواهد کرد و رجاء واثق دارد که خلف صالح مقام معظم رهبری نیز، در ادامه راه امام خمینی (ره) و رهبر شهید (ره)، حامی دانشگاهیان در جهت توسعه علم و فناوری خواهند بود.
دانشگاه تهران بهرغم اینکه در عزای رهبر شهید انقلاب، فرماندهان سلحشور، دانش آموزان، دانشجویان و دیگر اقشار مردم عزیزمان سوگوار است، انتخاب رهبری در زمان مناسب را دلگرمکننده و نویدبخش آیندهای بهتر و شکوفاتر برای ایران عزیز میداند.
از درگاه ایزد منان برای آن خلف صالح تندرستی، طول عمر باعزت و توفیقات روزافزون و برای مردم شریف ایران عزت، سربلندی و توفیق برای ساختن ایرانی پیشرفته و مستقل مسئلت داریم.
دانشگاه تهران
۱۸ اسفند ۱۴۰۴