بیانیه دانشگاه تهران به مناسبت انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران

به گزارش ایلنا، در بیانیه دانشگاه تهران آمده است: عرض تسلیت مجدد شهادت رهبر معظّم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌اله العظمی خامنه‌ای (قدس سره الشریف)، فرماندهان، سربازان و مردم بی‌گناه کشور در جنگ رمضان، انتخاب شایسته حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران در این شرایط حساس جنگی که دشمنان متجاوز آمریکایی- صهیونی چشم طمع به تضعیف و تجزیه ایران عزیز دوخته‌اند، تبریک می گوئیم.

این انتخاب به موقع که در حساس‌ترین برهه تاریخی و در هنگامه نبرد با تروریست‌های آمریکایی و رژیم جنایتکار صهیونیستی و با وجود فضاسازی‌ها و تهدیدات دشمنان ایران عزیز صورت گرفت، تأکیدی صریح بر استقلال‌طلبی ملت عزیز و لزوم استمرار راه نورانی امام راحل و شهدای عالی مقام بوده و تجلی اراده ملت در تحکیم وحدت ملی است که همچون سدّی استوار، ملت ایران را در برابر توطئه‌های دشمنان مقاوم ساخته است.

مردم ایران در طول تاریخ پر افتخار و تمدن‌ساز خود نشان داده‌اند که در برابر سختی‌ها ایستادگی کرده و با اتکاء به خرد جمعی و تلاش مستمر، از دشوارترین شرایط عبور می‌کنند. بی‌تردید، امروز نیز با تکیه بر همین سرمایه‌های ارزشمند و با بهره‌گیری از توان همه نخبگان با سلایق متنوع و اعتماد به جوانان عزیز، علی‌رغم همه محدودیت‌ها و فشارهای اعمال شده توسط آمریکای سلطه‌گر، عبور از مشکلات کنونی تحت رهبری خردمندانه حضرت آیت‌الله سید‌مجتبی خامنه‌ای و با ایجاد فضای مبتنی بر اعتماد، همدلی و مشارکت و مقاومت گسترده مردم میسر خواهد بود.

دانشگاه تهران که به تعبیر رهبر شهید انقلاب "نماد آموزش عالی کشور" و "دانشگاه ایران" نام گرفته است، همچون گذشته با همه توان و ظرفیت‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری خود در جهت پیشرفت و توسعه علمی کشور و حمایت از رهبر منتخب خبرگان، برای سربلندی کشور تلاش خواهد کرد و رجاء واثق دارد که خلف صالح مقام معظم رهبری نیز، در ادامه راه امام خمینی (ره) و رهبر شهید (ره)، حامی دانشگاهیان در جهت توسعه علم و فناوری خواهند بود.

دانشگاه تهران به‌رغم اینکه در عزای رهبر شهید انقلاب، فرماندهان سلحشور، دانش آموزان، دانشجویان و دیگر اقشار مردم عزیزمان سوگوار است، انتخاب رهبری در زمان مناسب را دلگرم‌کننده و نویدبخش آینده‌ای بهتر و شکوفاتر برای ایران عزیز می‌داند.

از درگاه ایزد منان برای آن خلف صالح تندرستی، طول عمر باعزت و توفیقات روز‌افزون و برای مردم شریف ایران عزت، سربلندی و توفیق برای ساختن ایرانی پیشرفته و مستقل مسئلت داریم.

دانشگاه تهران

۱۸ اسفند ۱۴۰۴

