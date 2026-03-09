ترخیص ۸۶ دستگاه اتوبوس برقی شهرداری تهران از بندر شهید رجایی

رئیس کل دادگستری هرمزگان از ترخیص ۸۶ دستگاه اتوبوس برقی شهرداری تهران از بندر شهید رجایی بندرعباس با صدور دستورات ویژه قضایی خبر داد.

به گزارش ایلنا، مجتبی قهرمانی، گفت: با توجه به تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده، فعالیت‌های عادی بنادر و گمرکات استان هرمزگان در حال انجام است و دستگاه قضایی نیز در راستای کمک به دولت برای تسهیل فرآیندهای قانونی در این خصوص حضور فعال و حمایت کامل دارد. 

وی افزود: بر همین اساس و با صدور دستورات ویژه قضایی به منظور تسریع در روند ترخیص اقلام و کالاهای موجود در بنادر و گمرکات استان، ۸۶ دستگاه اتوبوس برقی شهرداری تهران نیز در حال خروج از بندر شهید رجایی و ارسال به تهران هستند. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: دستگاه قضایی با توجه به شرایط ویژه کشور و در راستای تسریع در روند خدمت‌رسانی به مردم و کمک به دولت در حوزه‌های مختلف از تمامی ظرفیت‌های خود به منظور رفع موانع و سرعت‌بخشی به سازوکارهای موجود استفاده خواهد کرد. 

وی افزود: در این خصوص با تعیین قاضی ویژه حوزه بنادر و گمرکات و همچنین با ابلاغ مأموریت به یکی از معاونین دادگستری استان هرمزگان، روند نظارت و پیگیری امور در جهت شناسایی و رفع موانع و تسهیل و تسریع مراحل ترخیص کالاها از بنادر و گمرکات به صورت شبانه روزی در حال انجام است.

 

