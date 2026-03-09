پیام تبریک دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر:

عهد و پیمان خویش را با ولی و سرپرستمان استوار می‌سازیم

حسین ذوالفقاری؛ نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در پیامی، انتصاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای را به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر، در این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر و ولی امر مسلمین جهان را به پیشگاه مقدس امام زمان (عج) و ملت شریف و بزگوار ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای نتیجهٔ یک مسیر طولانی از تلاش‌های بی‌وقفه، مبارزات خونین و پر از ایمان و شجاعت است که توسط شهید امام خامنه‌ای عزیز؛ پیشگام این رهبری به اوج رسانده شده است.

این رهبری میراثی است که از خون و ایمان شهیدان و مجاوران ایشان نشأت گرفته است.

اینجانب و پرسنل ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن تسلیت مجدد به مناسبت شهادت ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای قدس سره و تجدید میثاق با آرمان‌های والای انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بدین‌وسیله مراتب بیعت و وفاداری خود را با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای مدظله‌العالی اعلام داشته و از درگاه خداوند متعال برای ایشان در مسیر هدایت جامعه و اعتلای میهن عزیزمان، نصرت و توفیق روزافزون مسئلت داریم.

بی‌تردید این تصمیم سنجیده و ارزشمند توسط مجلس خبرگان رهبری در این مقطع حساس، نقش مهمی در تحکیم ثبات ملی، تقویت اقتدار نظام اسلامی و استمرار مسیر عزت، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی ایفا خواهد کرد و در دوره جدید، همچون دوره رهبری رهبر شهید حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، مسیر عدالت، خدمت به مردم و صیانت از منافع ملی با قوت و استحکام ادامه خواهد یافت.

در مسیر روشن انقلاب و با ایمانی استوار به راهی که برگزیده‌ایم، همگام با امت شهیدپرور ایران، عهد و پیمان خویش را با ولی و سرپرستمان استوار می‌سازیم. به امید اهتزاز پرچم حق و عدالت در سرتاسر گیتی و پیروزی نهایی جبهه حق، لبیک‌گوی فرمان رهبری هستیم.

