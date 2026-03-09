به گزارش ایلنا از روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر، در این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر و ولی امر مسلمین جهان را به پیشگاه مقدس امام زمان (عج) و ملت شریف و بزگوار ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای نتیجهٔ یک مسیر طولانی از تلاش‌های بی‌وقفه، مبارزات خونین و پر از ایمان و شجاعت است که توسط شهید امام خامنه‌ای عزیز؛ پیشگام این رهبری به اوج رسانده شده است.

این رهبری میراثی است که از خون و ایمان شهیدان و مجاوران ایشان نشأت گرفته است.

اینجانب و پرسنل ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن تسلیت مجدد به مناسبت شهادت ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای قدس سره و تجدید میثاق با آرمان‌های والای انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بدین‌وسیله مراتب بیعت و وفاداری خود را با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای مدظله‌العالی اعلام داشته و از درگاه خداوند متعال برای ایشان در مسیر هدایت جامعه و اعتلای میهن عزیزمان، نصرت و توفیق روزافزون مسئلت داریم.

بی‌تردید این تصمیم سنجیده و ارزشمند توسط مجلس خبرگان رهبری در این مقطع حساس، نقش مهمی در تحکیم ثبات ملی، تقویت اقتدار نظام اسلامی و استمرار مسیر عزت، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی ایفا خواهد کرد و در دوره جدید، همچون دوره رهبری رهبر شهید حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، مسیر عدالت، خدمت به مردم و صیانت از منافع ملی با قوت و استحکام ادامه خواهد یافت.

در مسیر روشن انقلاب و با ایمانی استوار به راهی که برگزیده‌ایم، همگام با امت شهیدپرور ایران، عهد و پیمان خویش را با ولی و سرپرستمان استوار می‌سازیم. به امید اهتزاز پرچم حق و عدالت در سرتاسر گیتی و پیروزی نهایی جبهه حق، لبیک‌گوی فرمان رهبری هستیم.

