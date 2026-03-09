ماموریت مرزبانان در مرز شلمچه /بازگشت ۳ هزار و ۵۸۲ نفر از حجاج ایرانی از طریق مرز شلمچه

به گزارش ایلنا، سردار «سفید پوست»؛ فرمانده مرزبانی استان خوزستان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری پلیس از ورود حجاج ایرانی از طریق مرز بین‌المللی شلمچه خبر داد و گفت: با توجه به شرایط منطقه و حملات و جنایات رژیم صهیونیستی و رژیم جنایتکار آمریکا، 3582 نفر از حجاج ایرانی پس از پایان مناسک حج از طریق هوایی از عربستان به کشور عراق منتقل و سپس از طریق مرز زمینی شلمچه وارد کشور شدند و مورد استقبال مرزبانان هنگ مرزی خرمشهر قرار گرفتند.

وی با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای بازگشت زائران بیت‌الله الحرام توسط مرزبانان اظهار داشت: در پی شرایط به‌وجود آمده در منطقه و به منظور تسهیل و تسریع در بازگشت حجاج کشورمان، برنامه‌ریزی‌های لازم برای ورود آنان از طریق مرززمینی و بین المللی شلمچه انجام شد.

این مقام مرزبانی فراجا افزود: بر همین اساس حجاج ایرانی پس از اتمام مناسک حج، از طریق پرواز هوایی از کشور عربستان به کشور عراق منتقل شدند و سپس از طریق مرز زمینی وارد مرز بین‌المللی شلمچه در استان خوزستان شدند.

فرمانده مرزبانی خوزستان ادامه داد: مرزبانان هنگ مرزی خرمشهر با آمادگی کامل و اتخاذ تدابیر لازم امنیتی و خدماتی، از این زائران استقبال کرده و روند ورود آنان به کشور با نظم و آرامش کامل انجام شد.

