پیام تبریک سازمان عقیدتی سیاسی فراجا به مناسبت انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی
سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای(مدظله العالی) را به عنوان رهبر انقلاب اسلامی توسط منتخبین مردم در مجلس خبرگان رهبری تبریک گفت.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی پلیس، متن این پیام تبریک به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَ اللَّهُ یُؤْتىِ مُلْکَهُ مَن یَشَاءُ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیم(بقره/۲۴۷)
قلب هایمان از فراغ امام شهیدمان مملو از غم است اما در میدان جنگ مستحکم تر از همیشه ایستاده ایم و اینک مسرور از انتخاب خلف شایسته امام شهید، پرورش یافته مکتب نورانی آن حکیم فرزانه به عنوان رهبر و امام امت هستیم و خاطرمان آسوده گشت که این انقلاب مقدس با قوت و قدرت راه نورانی خویش را با اقتدار و بهتر از همیشه ادامه خواهد داد.
این باور و رجای واثق ماست، همانگونه که امام شهیدمان راه خمینی کبیر(ره) را با اقتدار کامل، استوار و بالنده ادامه داد، اینک نیز به مدد الطاف خفیه الهی و برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خلف شایسته امام شهید که توسط منتخبین مردم در مجلس خبرگان رهبری، بعنوان جانشین و ادامه دهنده راه امامین انقلاب انتخاب گردید که این خود نیز معجزه ای الهی و نعمتی بی بدیل از سوی خداوند متعال به ملت ایران است، بدون تردید کشتی انقلاب با سکانداری این حکیم زمان از تمامی طوفان ها به سلامت عبور خواهد کرد و به ساحل آرامش، موفقیت و سربلندی خواهد رسید.
سازمان عقیدتی سیاسی فراجا انتخاب ایشان توسط منتخبین ملت بزرگ و قهرمان ایران در مجلس خبرگان رهبری را به حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا له الفداء و مردم ولایت مدار و مقاوم ایران اسلامی تبریک گفته و بیعت و سربازی خود را محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای(مدظله العالی) اعلام می دارد.
ان شاءالله خداوند متعال به حق خون پاک امام شهیدمان و خون های پاک ریخته شده همه شهدا، بهترین ها را برای کشور و ملت امام زمان(عج) مقدر فرماید. والسلام علی عبادالله الصالحین
سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران