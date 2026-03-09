پیام بنیاد شهید و امور ایثارگران در پی انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی
بنیاد شهید و امور ایثارگران به نیابت از خانواده معزز شهدا و ایثارگران در پی انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی، پیامی را صادر کرد.
به گزارش ایلنا، متن پیام بنیاد شهید و امور ایثارگران به نیابت از خانواده معزز شهدا و ایثارگران در پی انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
《یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم》
(سوره مبارکه نساء، آیه۵۹)
شهادت حضرت آیت الله العظمی خامنهای (قدس سره)، رهبری حکیم، فرزانه، قائد امت اسلامی و اسوه بصیرت و پایداری، داغی عظیم و فراموشناشدنی است اما انتخاب حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (دامت برکاته) دلهایمان را به استمرار راه نورانی رهبر شهیدمان، روشن نمود.
امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در برههای تاریخی قرار دارد و با صلابت در برابر تجاوزهای وحشیانه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی ایستاده است. در این دوران حساس، مردم با حضور در میدان نشان دادند که پیوندی عمیق و ناگسستنی با آرمانهای والای رهبر شهیدمان و شهدای میهن اسلامی دارند و به یقین به حرمت خون پاک و مطهر شهیدان جانبرکف وطن، اهداف شوم دشمنان با انسجام ملی، شکست خواهد خورد.
بنیاد شهید و امور ایثارگران به نیابت از خانواده معظم شهدا و ایثارگران معزز، انتخاب شایسته حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (دامت برکاته) را تبریک و تهنیت عرض مینماید و ایمان دارد که رهبری و زعامت ایشان ادامه راه حقطلبی، آزادیخواهی، دوراندیشی و توسعه پایدار امامین انقلاب اسلامی ایران خواهد بود.
بنیاد شهید و امور ایثارگران به همراه تمامی معاونین، مدیران و کارکنان با سومین رهبری معظم انقلاب اسلامی اعلام بیعت کرده و عهد میبندد برای تحقق اهداف عالیه انقلاب اسلامی ایران لحظهای از پا ننشیند.