پیام شهردار تهران به مناسبت انتخاب رهبر جمهوری اسلامی ایران
شهردار تهران به مناسبت انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، در متن پیام علیرضا زاکانی آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«اَلْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ دِینِکُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ»
انتخاب الهی حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (دام ظله العالی) به رهبری امت توسط خبرگان شجاع و آگاه ملت، مرهمی آرامشبخش و روحافزا بر زخم فراق و استمرار راه امام راحل و رهبر شهید است؛ رهبری مؤمن، فقیه، انقلابی، شجاع، دشمنشناس، سادهزیست و در یک کلام شبیهترین به امام شهید.
در اولین سحرگاه لیالی قدر، وعدهی الهی به فجرآفرینان تحقق یافت؛ دشمنان که با تهدید و توطئه در پی ضربهزدن به نظام بودند و با شهادت جانگداز رهبر عزیزتر از جانمان، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (قدسالله نفسه الزکیه)، ثلمهای عظیم بر پیکر جهان اسلام وارد آورده بودند، با درایت مجلس خبرگان و انتخاب رهبری حکیم، مأیوس و ناامید شدند.
با تبریک این انتخاب به پیشگاه امام عصر (عج) و ملت ایران، با تأسی به فرمان الهی «فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ» از هیچ تهدیدی هراس نداریم و پشت سر نائب بر حق امام زمان (عج) به مبارزه با کفر و استکبار ادامه خواهیم داد و مقاومت و خدمت توامان در سایهی درایت خامنهای عزیز تداوم خواهد یافت.
اینجانب به همراه خانواده بزرگ مدیریت شهری پایتخت جمهوری اسلامی ایران، با تمام وجود بر بیعت خود با ولیامر مسلمین، رهبر حکیم و فرزانه انقلاب حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی) تأکید نموده و از درگاه الهی مسئلت داریم که ما را بر این عهد و پیمان استوار بدارد.
«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا کُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللهُ».
علیرضا زاکانی
شهردار تهران
۱۸ اسفند۱۴۰۴