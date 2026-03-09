مرحله سوم تسویه پاداش پایان خدمت بازنشستگان حوزه سلامت
رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، از تسویه بخش عمدهای از پاداش پایان خدمت بازنشستگان حوزه سلامت خبر داد و گفت: پاداش پایان خدمت بازنشستگانی که تا اواسط اسفند ۱۴۰۳ بازنشسته شدهاند، بهتدریج و تا پایان هفته، متناسب با وصول منابع تأمین شده، در اختیار دانشگاهها قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا و به نقل از وبدا، رامین رحیمنیا اظهار داشت: با تلاشهای صورتگرفته و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت توانسته است بخش قابل توجهی از پاداش پایان خدمت بازنشستگان را تأمین کند.
به گفته وی، پاداش پایان خدمت بازنشستگانی که تا اواسط اسفند ۱۴۰۳ بازنشسته شدهاند، بهتدریج و تا پایان هفته، متناسب با وصول منابع تأمین شده، در اختیار دانشگاهها قرار خواهد گرفت.
رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت همچنین تأکید کرد که برای تأمین باقیمانده مبلغ پاداش پایان خدمت، این مرکز با جدیت و بهصورت شبانهروزی در حال پیگیری است. این اقدامات در راستای تکریم و قدردانی از خدمات ارزشمند بازنشستگان حوزه سلامت و ارتقای اعتماد و رضایتمندی این قشر خدوم صورت میگیرد.