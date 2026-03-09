توزیع ۲۰۵ دستگاه آمبولانس جدید در کشور طی دو هفته اخیر

به گزارش ایلنا، داوود شمسی، مدیرکل امور پشتیبانی و رفاهی معاونت توسعه وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: توزیع این آمبولانس‌ها در راستای سیاست‌های معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت برای بهبود خدمات در شرایط اضطراری، با اولویت مراکز مورد نیاز انجام شده و در ادامه روند تقویت ناوگان اورژانس بیمارستانی و پیش‌بیمارستانی کشور است.

وی در ادامه افزود: در مراحل قبلی نیز ۵۰ و ۱۰۰ آمبولانس دیگر توزیع شده بود، به طوری که در حدود دو هفته اخیر، ۲۰۵ دستگاه آمبولانس جدید در کشور توزیع شده است.

مدیرکل امور پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت گفت: با این توزیع جدید، روند ارائه خدمت به مردم، بیماران و مجروحان تسریع یافته و امکان پاسخگویی سریع‌تر به نیازهای اورژانسی فراهم شده است.

شمسی با اشاره به اینکه هدف ما این است که هر بیماری یا حادثه‌ای، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، به خدمات اورژانسی مناسب دسترسی داشته باشد. افزود: وزارت بهداشت با هدف ارتقاء خدمات اورژانس و بهبود زمان پاسخگویی به حوادث و نیازهای پزشکی، توزیع آمبولانس‌های جدید را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش وبدا، وی افزود: توزیع آمبولانس‌های جدید نشان‌دهنده تعهد وزارت بهداشت به ارائه خدمات با کیفیت و به موقع به مردم است.

