کنترل بیماریهای منتقله از آب و غذا در مناطق آسیبدیده از جنگ
رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با تاکید بر استمرار اقدامات پیشگیرانه، از رصد و کنترل بیماریهای منتقلشونده از طریق آب و غذا در مناطق آسیبدیده خبر داد و مردم را به مراقبت از سلامت خود و مراجعه فوری به مراکز بهداشتی در صورت مشاهده علائم بیماری دعوت کرد.
به گزارش ایلنا، قباد مرادی رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، با تشریح وضعیت نظام مراقبت و پیشگیری کشور اعلام کرد: در کشور ما ساختاری برای نظارت و پیگیری بیماریهای قابل گزارش وجود دارد که از تمامی سطوح جمعآوری میشود و در سطوح بالاتر بررسی میشود.
وی افزود: برخی از بیماریها نیازمند نمونهگیری یا اقدامات کلینیکی هستند که در این چارچوب انجام میشود و تا این لحظه، خدمات این نظام به صورت مستمر، پایدار و فعال ارائه میشود. هرچند ممکن است در برخی بخشها تحت تاثیر شرایط قرار گرفته باشد، اما تابآوری و پایداری نظام مراقبت همچنان حفظ شده است.
وی ادامه داد: پیشبینیهای لازم برای تضمین استمرار و تابآوری نظام مراقبت انجام شده است، از جمله اینکه آزمایشگاههای مرکزی همچنان قادر به دریافت، بررسی و تشخیص نمونههای بیماریها هستند.
رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: تا کنون هیچ یک از آزمایشگاههای مرجع و مرکزی کشور عملکرد خود را از دست ندادهاند، هرچند ممکن است فرکانس نمونهگیری کمی کاهش یافته باشد بنابراین شبکه اطلاعرسانی و گزارشدهی ما فعال است و کارکنان نظام سلامت موظف شدهاند هرگونه خبر مرتبط با بیماریهای واگیر را به سرعت گزارش کنند تا بررسی، مداخله و تشخیص لازم انجام شود.
مرادی تاکید کرد: سیستم مراقبت کشور تا این لحظه عملکرد خود را حفظ کرده و مشکلی گزارش نشده است.
وی درخصوص زیرساختهای آب و فاضلاب و پیشگیری از بیماریهای منتقلشونده از آب و غذا، توضیح داد: تلاش میکنیم هرگونه آسیب به زیرساختها را رصد کنیم. نقاط آسیبدیده، محل نگرانی برای گسترش اپیدمیهای مستقل هستند، اما هماهنگی با واحدهای بهداشت محیط و اقدامات پیشگیرانه، از جمله کلر زنی و سایر مداخلات بهداشتی، انجام میشود تا آب تا حد امکان سالم و بهداشتی باقی بماند.
رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت تصریح کرد: در این مناطق، نظام مراقبت برای شناسایی و کنترل بیماریهای منتقلشونده از طریق آب و غذا تقویت شده است و مداخلات عمومی نیز به مردم اطلاعرسانی شده است. خوشبختانه تا این لحظه، هیچ یک از نقاط آسیبدیده منجر به اپیدمی نشده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره آب شیرینکن قشم که هدف حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفته، گفت: موضوع آب و سیستم فاضلاب آن منطقه تحت نظارت کارشناسان بهداشت محیط است.
به گفته وی بررسیها نشان میدهد احتمال وقوع بیماری از طریق آب و فاضلاب کنترل شده و اقدامات پیشگیرانه انجام میشود. در شرایطی که لولهها آسیب ببینند و فشار منفی ایجاد شود، تمهیدات لازم برای جلوگیری از ورود فاضلاب و آلودگی آب اجرا میشود.
مرادی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بیماریهای واگیر طی ۱۰ تا ۱۲ روز اخیر، تاکید کرد: در این مدت، افزایش غیرمعمولی در بیماریهای واگیر مشاهده نشده و سیستم پایش و نظارت به خوبی فعالیت میکند.
به گزارش وبدا، او در پایان با تاکید بر مراقبت فردی، به مردم توصیه کرد: اولا برای همه آرزوی سلامتی دارم. پیشنهاد میکنم مردم مراقب سلامت خود باشند و در صورت مشاهده هرگونه علامت بیماری، به ویژه تب و درگیری بیش از یک نفر، فورا به پزشک یا مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کنند.