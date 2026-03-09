بیعت فرماندهی انتظامی کشور با رهبر جمهوری اسلامی ایران
فرماندهی انتظامی کشور در بیانیهای اعلام کرد با حضرت آیت الله العظمی سیدمجتبی خامنهای ولی فقیه زمان و رهبر جمهوری اسلامی ایران بیعت میبندد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری پلیس؛ در پی انتخاب حضرت آیت الله العظمی سیدمجتبی خامنهای بهعنوان ولی فقیه زمان و رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از سوی مجلس خبرگان رهبری؛ فرماندهی انتظامی کشور طی بیانیهای ضمن تبریک این انتخاب شایسته به محضر مبارک حضرت ولیعصر (عج)، ملت بزرگ ایران و آزادگان جهان مراتب بیعت خالصانه و تا پای جان را با فرمانده کل قوا اعلام نموده و تأکید مینماید که همچون دوران رهبری امام امت و قائد شهید، گوش به فرمان و آماده اجرای فرامین و منویات صادره معظم له خواهد بود.