«فاطمه محمدبیگی» عضو کمیته دفاعی سلامت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در تشریح اقدامات این کمیته گفت: تاکنون پنج جلسه در کمیته دفاعی سلامت کمیسیون بهداشت برگزار کردیم که پیگیری امور مختلف سلامت در ایام جنگ را در دستور کار قرار داده است. از همان ابتدای جنگ این کمیته موضاعات مختلفی از جمله؛ پیگیری وضعیت مجروحان جنگ، داروهای مورد نیاز، تامین تخت‌های اضافی بیمارستانی و کلینیک و بیمارستان صحرایی برای مواقع بحرانی، تامین سرم و تامین تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی را پیگیری کرده است.

وی افزود: همچنین استفاده از نیروهای جهادی در حوزه سلامت، از طریق فراخوان برای جذب نیروهای داوطلب از طریق بسیج جامعه پزشکی و گروه‌های جهادی و صنفی در دستور کار کمیته دفاعی سلامت بوده است تا در مواقع ضروری به کادر درمان کمک کنند.

او تاکید کرد: در حال حاضر شرایط درمان تحت کنترل است و هر جا که توسط دشمن مورد حمله قرار گرفته است، بلافاصله نیروهای فوریت و امدادی از جمله اورژانس کشور و نیروهای هلال احمر حضور پیدا می‌کنند و امداد و نجات تا انتقال مصدومان به بیمارستان به سرعت صورت می‌گیرد.

عضو کمیته دفاعی سلامت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص درمان مجروحان جنگ توضیح داد: بخش زیادی از مجروحان به صورت سرپایی درمان شده‌اند و تعداد زیادی از مجروحان نیز ترخیص شده اند. تنها تعداد کمی از مجروحان همچنان در بیمارستان‌ها بستری هستند و برای آن‌ها خدمات درمانی در حال انجام است که برخی از آن‌ها که مورد عمل جراحی قرار گرفتند و وضعیتشان رو به بهبودی است.

وی متذکر شد: نکته‌ی حائز اهمیت، حفظ آرامش مردم است. در این راستا، تلفن گویا برای مشاوره روانشناسی و مواقع PTSD یا اختلال استرس پس از حادثه در افرادی که پس از حملات دچار شوک می‌شوند یا نیاز به مشاوره دارند، فعال شده است. این تلفن گویا با شماره ۴۰۳۰ به همه‌ی افراد نیازمند مشاوره می‌دهد.

محمدبیگی یادآور شد: از طرف دیگر چون کمیسیون بهداشت مجلس ناظر کمیته امداد، هلال احمر و بهزیستی نیز است، باید گفت که اقداماتی از جمله تامین مایحتاج خانواده‌های نیازمند و تامین دارو برای بیماران صعب‌العلاج هم از سوی کمیته امداد و هلال احمر و معاونت دارو در حال انجام است.

او ادامه داد: از مردم تشکر می‌کنم، چراکه زمانی که در شبکه خبر اعلام شد که نیازمند اهدای گروه‌های مختلف خونی هستیم، مردم استقبال خوبی کردند. امیدواریم سنت حسنه اهدای خون بخصوص در این شب‌های قدر استمرار داشته باشد تا با افزایش ذخایر بانک خون کشور از خطرات احتمالی پیشگیری شود و در مواقع لزوم از آن استفاده شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تاکید ما بر این بوده است که مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت و داروخانه‌ها باز باشند و به فعالیت خود ادامه دهند. از این رو هر جا که هموطنان مشکلی در این روند مشاهده کردند، از طریق شماره‌هایی که برای نظارت بر درمان از سوی وزارت بهداشت اعلام شده است، می‌توانند گزارش دهند تا پیگیری شود.

