وی ادامه داد: مسئولان آب و فاضلاب وزارت نیرو در حال حاضر با تانکر آب شرب جایگزین برای مردم این ۲۵ روستا فراهم کرده‌اند تا کمبودی در تامین آب نداشته باشند. تعمیر فوری این آب شیرین‌کن به دلیل آسیب وارد شده امکان‌پذیر نیست.

فرهادی افزود: برای تامین آب جایگزین، همکاران دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تمرکز خود را بر توزیع تانکری آب گذاشته‌اند و کارشناسان بهداشتی مستقر در محل، نمونه‌برداری، آزمایش‌های مربوط به سنجش کلر آزاد و نظارت مستمر بر توزیع آب را انجام می‌دهند. منابع تامین از آب شیرین‌کن‌های دیگر جزیره تامین می‌شود و تا کنون مشکل خاصی از نظر کیفیت آب شرب مردم مشاهده نشده است.

نظارت و پایش مستمر از سوی کارشناسان بهداشتی

توصیه‌های بهداشتی برای مواجهه با آلودگی هوا در تهران

فرهادی در پاسخ به پرسشی درباره حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به برخی پالایشگاه‌های تهران گفت: مواد شیمیایی ناشی از سوختن ناقص فرآورده‌های نفتی می‌توانند گازهایی تولید کنند که بخشی بر سیستم تنفسی فوقانی و بخشی دیگر بر ریه‌ها تاثیر می‌گذارند. بنابراین، بهترین اقدام کاهش مواجهه با هوای آزاد تا خاموش شدن شعله‌ها و بازگشت شرایط جوی به حالت طبیعی است.

وی افزود: مردم تا حد امکان در خانه بمانند و ترددها را کاهش دهند. فعالیت‌های ورزشی در فضای باز، به‌ویژه در پارک‌ها و نزدیک مناطق آلوده، متوقف شود. در صورت خروج از منزل، حتما از ماسک استفاده شود و پس از بازگشت، شستشوی بدن و لباس‌ها انجام شود.

رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت تاکید کرد: با توجه به شرایط بارانی تهران، ترکیب باران با گازهای ناشی از سوختن می‌تواند ترکیبات اسیدی و سمی ایجاد کند که بر سطوح خیابان، خودرو و پنجره‌ها قابل مشاهده است. بنابراین رعایت اقدامات پیشگیرانه ضروری است.

احتیاط در مصرف مواد غذایی و محصولات محلی

رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درباره مصرف مواد غذایی گفت: مردم باید پروتکل‌های پیشین شستشوی میوه و سبزیجات و رعایت نکات بهداشتی مشابه دوران کرونا را در دستور کار قرار دهند. خرید مواد غذایی از فضای باز محدود شود و نان و سایر محصولات حتما با پوشش مناسب وارد منزل شوند تا از آلودگی احتمالی جلوگیری شود.

وی افزود: در هنگام تماس با سطوح عمومی مانند پنجره‌ها و خودروها، استفاده از دستکش یک‌بار مصرف و شستشوی مکرر دست‌ها الزامی است تا احتمال انتقال آلودگی کاهش یابد. کارشناسان بهداشتی در مناطق آسیب‌دیده نظارت دارند و توصیه‌ها به مردم به صورت مستمر اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی در پاسخ به پرسش دربار تخلیه مناطق مسکونی نزدیک پالایشگاه‌ها گفت: نیاز به تخلیه وجود ندارد. پس از خاموش شدن منشأ آلودگی و با توجه به شرایط جوی، آلاینده‌ها به تدریج از شهر خارج خواهند شد. تا آن زمان رعایت اقدامات احتیاطی کافی است.

فرهادی تاکید کرد: به مردم توصیه می‌کنیم رعایت احتیاط‌ها را جدی بگیرند، از هوای آلوده فاصله داشته باشند و به مردم توصیه می کنیم تمیزی درب و پنجره های منازل را موقتا به تعویق بیندازند.

هموطنان عزیزمان توجه داشته باشند در صورت تماس با سطوح آلوده، از دستکش و شستشوی مناسب استفاده کنند. همچنین خرید مواد خوراکی از فضای باز، شستشوی دقیق میوه و سبزیجات و استفاده از پوشش مناسب برای نان و دیگر محصولات ضروری است.

رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در پایان گفت: کارشناسان بهداشتی نظارت مستمر بر توزیع آب جایگزین، نمونه‌برداری و کیفیت آب دارند. مردم با رعایت اقدامات پیشگیرانه، می‌توانند از سلامت خود و خانواده‌شان محافظت کنند.