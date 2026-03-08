دستگیری تروریست با محموله سنگین سلاح جنگی در مرز نگور
فرمانده مرزبانی کشور از دستگیری عامل جنایت تروریستی حمله به کارکنان انتظامی اصفهان (در اغتشاشات دی‌ماه) با محموله سنگین سلاح جنگی در مرز نگور خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار علی اکبر جاویدان از آمادگی مرزبانان برای تحرکات گروهک‌های تروریستی و ضد انقلاب در مرزها خبر داد و گفت: مرزداران غیور مستقر در پایانه های مرزی نظارت ویژه‌ای بر جلوگیری از سواستفاده افراد فرصت طلب در شرایط جنگی منطقه را داشته و در پی اخبار واصله اطلاع از خروج عامل اصلی دخیل در حمله  تروریستی به کارکنان یگان ویژه انتظامی استان اصفهان، از خاک کشور داشته که با تلاش مستمر و هوشمندانه نیروهای جان بر کف مرزبانی سیستان‌ و بلوچستان در پایانه مرزی ریمدان با محموله ۲۰ قبضه اسلحه جنگی شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: این فرد پس از دستگیری، در بازجویی‌های اولیه فرد اصلی در اغتشاشات دی ماه و نقش مستقیم خود در حمله ناجوانمردانه خود علیه نیروهای انتظامی و شهادت رساندن مأموران جان برکف پلیس اعتراف کرد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، فرمانده مرزبانی فراجا با بیان اینکه فرد پس از دستگیری به مراجع قضایی تحویل داده شد، گفت: مردم مطمئن باشند غیور مردان مرزبانی  با هر کسی که قصد برهم زدن آرامش آنان را داشته باشد، به طور قاطع برخورد خواهد کرد.

