دستگیری تروریست با محموله سنگین سلاح جنگی در مرز نگور

به گزارش ایلنا، سردار علی اکبر جاویدان از آمادگی مرزبانان برای تحرکات گروهک‌های تروریستی و ضد انقلاب در مرزها خبر داد و گفت: مرزداران غیور مستقر در پایانه های مرزی نظارت ویژه‌ای بر جلوگیری از سواستفاده افراد فرصت طلب در شرایط جنگی منطقه را داشته و در پی اخبار واصله اطلاع از خروج عامل اصلی دخیل در حمله تروریستی به کارکنان یگان ویژه انتظامی استان اصفهان، از خاک کشور داشته که با تلاش مستمر و هوشمندانه نیروهای جان بر کف مرزبانی سیستان‌ و بلوچستان در پایانه مرزی ریمدان با محموله ۲۰ قبضه اسلحه جنگی شناسایی و دستگیر شد.