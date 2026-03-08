انفجار گسترده مخازن نفت مصداق بارز جنایت جنگی است

انفجار گسترده مخازن نفت مصداق بارز جنایت جنگی است
رییس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: انفجار گسترده مخازن نفت و محصور شدن تهران زیر لایه‌ای از دود مصداق بارز ‎اکوساید یا جنایت محیط زیستی است.

به گزارش ایلنا شینا انصاری در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: انفجار گسترده مخازن نفت و محصور شدن تهران زیر لایه ای از دود مصداق بارز ‎اکوساید یا جنایت محیط زیستی است.

وی تاکید کرد: اقدامی غیر انسانی که بیانگر تهدید زندگی انسان‌های بی گناه و غیرنظامیانی است که علاوه بر ترومای روحی می‌بایست پیامدهای محیط زیستی مخاطره آمیز این جنگ ناجوانمردانه را متحمل شوند.

 

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
