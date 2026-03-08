انفجار گسترده مخازن نفت مصداق بارز جنایت جنگی است
به گزارش ایلنا شینا انصاری در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: انفجار گسترده مخازن نفت و محصور شدن تهران زیر لایه ای از دود مصداق بارز اکوساید یا جنایت محیط زیستی است.
وی تاکید کرد: اقدامی غیر انسانی که بیانگر تهدید زندگی انسانهای بی گناه و غیرنظامیانی است که علاوه بر ترومای روحی میبایست پیامدهای محیط زیستی مخاطره آمیز این جنگ ناجوانمردانه را متحمل شوند.