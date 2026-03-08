فعالیت اتوبوسرانی تهران بدون اختلال/ مشکلی برای تأمین سوخت نداریم

وی افزود: برای شب‌های قدر، برنامه‌ریزی ویژه‌ای صورت گرفته تا خدمات‌رسانی به شهروندان با بهترین کیفیت انجام شود. این اقدام با هدف تسهیل تردد روزه‌داران و شرکت‌کنندگان در این مراسم پرفیض معنوی این شب‌های قدر انجام شده است.

براساس گزارش شهر، وی افزود؛ همکاران تلاشگر ما در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، عهده‌دار مسئولیت سنگینی هستند و تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا در این شرایط حساس، آرامش و آسایش را برای شهروندان فراهم کنند.