فعالیت اتوبوسرانی تهران بدون اختلال/ مشکلی برای تأمین سوخت نداریم

در پی حمله شب گذشته به انبارهای نفت و پالایشگاه تهران، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، اعلام کرد هیچ‌گونه مشکلی برای تأمین سوخت نداریم و اختلالی در خدمات ناوگان این شرکت صورت نگرفته است.

 به گزارش ایلنا، مهدی علیزاده در این باره، افزود: تمام منابع و امکانات در اختیار تیم‌های عملیاتی قرار گرفته تا اطمینان حاصل شود که شهروندان با آسایش و امنیت به مقاصد خود سفر کنند.

وی افزود: برای شب‌های قدر، برنامه‌ریزی ویژه‌ای صورت گرفته تا خدمات‌رسانی به شهروندان با بهترین کیفیت انجام شود. این اقدام با هدف تسهیل تردد روزه‌داران و شرکت‌کنندگان در این مراسم پرفیض معنوی این شب‌های قدر انجام شده است.

براساس گزارش شهر، وی افزود؛ همکاران تلاشگر ما در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، عهده‌دار مسئولیت سنگینی هستند و تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا در این شرایط حساس، آرامش و آسایش را برای شهروندان فراهم کنند.

