امکان دورکاری برای کارکنان وظیفه مامور در شرکت های دانش بنیان
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری اعلام کرد که کارکنان وظیفه مأمور (امریه در شرکتهای دانشبنیان) میتوانند با صلاحدید شرکت و با تأیید و هماهنگی آن، تا اطلاع ثانوی از ظرفیت دورکاری برای انجام وظایف محوله استفاده کنند.
به گزارش ایلنا، معاونت علمی ریاست جمهوری توضیح داد: این تصمیم با هدف تسهیل شرایط کاری و تداوم فعالیتهای شرکتهای دانشبنیان اتخاذ شده و اجرای آن منوط به نظر و هماهنگی شرکت محل خدمت خواهد بود.
شرکتها میتوانند با در نظر گرفتن شرایط کاری و نیازهای پروژهها، نسبت به بهرهگیری از این ظرفیت برای کارکنان وظیفه مأمور خود اقدام کنند.