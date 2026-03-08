امکان دورکاری برای کارکنان وظیفه مامور در شرکت های دانش بنیان

به گزارش ایلنا، معاونت علمی ریاست جمهوری توضیح داد: این تصمیم با هدف تسهیل شرایط کاری و تداوم فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان اتخاذ شده و اجرای آن منوط به نظر و هماهنگی شرکت محل خدمت خواهد بود.

شرکت‌ها می‌توانند با در نظر گرفتن شرایط کاری و نیازهای پروژه‌ها، نسبت به بهره‌گیری از این ظرفیت برای کارکنان وظیفه مأمور خود اقدام کنند.

