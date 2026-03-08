به گزارش ایلنا از وزارت آموزش و پرورش، در اطلاعیه باشگاه دانش‌پژوهان جوان آمده است: با افتخار و صلابت اعلام می‌داریم که علی‌رغم هجمه‌ها، حملات و بمباران ناجوانمردانه‌ی دشمن، کادر خدوم باشگاه، دوشادوشِ مدال‌آوران سال‌های گذشته‌ المپیاد، از هیچ کوششی برای نهایی‌سازی نتایج آزمون‌های مرحله‌ اول فروگذار نکردند.

در ادامه این اطلاعیه تصریح شده، اسامی پذیرفته‌شدگان مرحله اول المپیادهای علمی کشور، ساعت ۲۱ امروز یک‌شنبه ۱۷ اسفندماه، از طریق درگاه رسمی باشگاه دانش‌پژوهان جوان به نشانی ysc.medu.gov.ir قابل رویت است.

باشگاه دانش پژوهان جوان در این اطلاعیه با اشاره به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(ره)، افزوده است: در این روزهای خطیر، دل‌های بیدار و آگاه این سرزمین غرق در ماتم‌ است و خانواده‌ بزرگ «دانش‌پژوهان جوان» در سوگ از دست دادن پدر و مهم‌ترین حامی خویش، عمیقاً عزادار و داغدار است.

انتهای پیام/