به گزارش ایلنا از فراجا، سرهنگ آرش امیری با اشاره به اجرای مجموعه‌ای از تسهیلات ویژه در حوزه خدمات گواهینامه رانندگی، اظهار کرد: بنابر تدابیر و دستورات رئیس پلیس راهور فراجا، در شرایط کنونی کشور(جنگی) و با هدف تسهیل ارائه خدمات به شهروندان، پلیس راهور تصمیماتی را برای کاهش مراجعات حضوری و مدیریت بهتر فرآیندهای مرتبط با صدور و تمدید گواهینامه اتخاذ کرده است.

وی افزود: بر اساس این تصمیم، اعتبار تمامی گواهینامه‌های رانندگی که موعد اعتبار آن‌ها به پایان رسیده یا در این مدت منقضی شده‌اند، به‌صورت خودکار برای مدت یک سال تمدید شده است.

رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور فراجا ادامه داد: دارندگان این گواهینامه‌ها در این بازه زمانی می‌توانند بدون نگرانی از اعمال جریمه یا دیرکرد، در فرصت مناسب نسبت به تمدید رسمی گواهینامه خود اقدام کنند و در این مدت نیز انقضای گواهینامه ملاک اعمال جریمه قرار نخواهد گرفت.

وی با تأکید بر اینکه این تصمیم با هدف رفاه حال شهروندان در شرایط کنونی کشور(جنگی) اتخاذ شده است، گفت: این موضوع به تمامی واحدهای اجرایی پلیس راهور در سراسر کشور ابلاغ شده و همکاران پلیس در حوزه‌های ترافیک شهری و پلیس راه نیز در صورت مواجهه با رانندگانی که گواهینامه آن‌ها در این بازه زمانی منقضی شده است، همکاری و همراهی لازم را خواهند داشت.

امکان تعویض یا دریافت المثنی گواهینامه به‌صورت غیرحضوری

سرهنگ امیری از تسهیل فرآیندهای خدماتی در حوزه تعویض گواهینامه خبر داد و تصریح کرد: در راستای توسعه خدمات غیرحضوری، امکان ثبت درخواست تعویض یا دریافت المثنی گواهینامه از طریق سامانه اینترنتی «سخا» فراهم شده و متقاضیان می‌توانند مراحل ثبت درخواست را به‌صورت الکترونیکی انجام دهند که این اقدام موجب تسهیل خدمات و کاهش مراجعات حضوری خواهد شد.

به گفته وی، در فرایند جدید نیازی به ارائه لاشه یا اصل فیزیکی گواهینامه قبلی به دفاتر پلیس +۱۰ نیست و متقاضیان صرفا مدارک لازم را تحویل دفاتر خدماتی می دهند.

تداوم فعالیت آموزشگاه‌های رانندگی

رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور فراجا به فعالیت آموزشگاه‌های رانندگی هم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر آموزشگاه‌های رانندگی در سطح کشور فعالند و فرآیند ثبت‌نام و برگزاری دوره‌های آموزشی برای هنرجویان طبق روال انجام می شود.

وی افزود: آموزش‌های تئوری و عملی در آموزشگاه‌ها برگزار می‌شود، اما با توجه به شرایط موجود ممکن است امکان برگزاری آزمون‌های رانندگی در حال حاضر فراهم نباشد که در این صورت زمان برگزاری آزمون‌ها پس از عادی شدن شرایط از سوی پلیس راهور و آموزشگاه‌ها با متقاضیان هماهنگ خواهد شد.

تمدید ۶ ماهه اعتبار کارتکس آزمون متقاضیان گواهینامه

سرهنگ امیری همچنین از تمدید اعتبار کارتکس آزمون متقاضیان گواهینامه خبر داد و گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود در برگزاری آزمون در شهرها، اعتبار کارتکس آزمون متقاضیان دریافت گواهینامه‌های جدید به مدت ۶ ماه تمدید شده است تا متقاضیان بدون نگرانی از انقضای مدارک، در زمان مناسب در آزمون‌های مربوطه شرکت کنند.

وی تأکید کرد: پلیس راهور فراجا در شرایط کنونی تلاش دارد با اتخاذ تدابیر تسهیل‌کننده و بهره‌گیری از ظرفیت خدمات الکترونیکی، روند ارائه خدمات مرتبط با گواهینامه رانندگی را برای شهروندان فراهم کرده و از حجم مراجعات حضوری بکاهد.

