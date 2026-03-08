بهبود کیفیت هوای تهران طی ساعات آینده

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، فاطمه کریمی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران اعلام کرد که بر اساس بررسی‌ها، ناپایداری‌های جوی و افزایش ارتفاع لایه مرزی جو طی ساعات آینده به پراکندگی آلاینده‌ها و بهبود تدریجی کیفیت هوا منجر خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه این وضعیت به معنای تشکیل باران بسیار اسیدی یا خطرناک برای پوست انسان نیست، خاطرنشان کرد: با وجود این، تماس با آب باران آلوده یا قرار گرفتن طولانی‌مدت در هوای دودآلود ممکن است موجب تحریک دستگاه تنفسی و چشم‌ها شود.

