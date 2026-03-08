محصولات تره بار به کالابرگ افزوده شد
کد خبر : 1759949
طبق اعلام وزارت رفاه، در مرحله هشتم کالابرگ، محصولات تره بار به سبد خرید هموطنان اضافه شده است.
به گزارش ایلنا، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیهای اعلام کرد: به منظوره رفاه حال هموطنان، در مرحله جدید طرح ملی کالا برگ که از پانزدهم اسفندماه فعال شده، عموم مشمولین میتوانند نسبت به خرید اعتبار خود از اقلام تره باری استفاده کنند.
همچنین، فروشگاههای تره بار با عضویت در فروشگاههای طرف قرارداد کالابرگ میتوانند این محصولات را در قالب کالابرگ برای هموطنان عزیز عرضه کنند.