محصولات تره بار به کالابرگ افزوده شد

به گزارش ایلنا، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به منظوره رفاه حال هموطنان، در مرحله جدید طرح ملی کالا برگ که از پانزدهم اسفندماه فعال شده، عموم مشمولین میتوانند نسبت به خرید اعتبار خود از اقلام تره باری استفاده کنند.

همچنین، فروشگاه‌های تره بار با عضویت در فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ می‌توانند این محصولات را در قالب کالابرگ برای هموطنان عزیز عرضه کنند.

