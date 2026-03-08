هشدار به گروههای حساس برای پرهیز از تردد غیرضروری
به گزارش ایلنا، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران اعلام کرد، با توجه به حملات متجاوزانه امریکایی_ صهیونیستی به شهر تهران که منجر به افزایش غلظت آلایندهها و آلودگی هوا در پایتخت هشدار داد و از شهروندان، به خصوص گروههای حساس، درخواست کرد تا حد امکان از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند.
بر اساس این گزارش، افزایش قابل توجه غلظت آلایندهها در هوای تهران از شب گذشته آغاز شده و دادههای دریافتی از ایستگاههای سنجش کیفیت هوا نیز روند صعودی دارد.
عبادتی تأکید دارد که سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی، کودکان و بانوان باردار، به دلیل آسیبپذیری بیشتر در برابر آلایندههای هوا، باید مراقبتهای بیشتری را به عمل آورند و از حضور در فضای باز و تردد در معابر عمومی تا زمان بهبود شرایط خودداری نمایند.