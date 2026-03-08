به گزارش ایلنا، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد؛ با عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از مدافعان کشور و هموطنان عزیز در حملات آمریکای جنایتکار و رژیم سفاک و غاصب صهیونیستی، با توجه به شرایط خاص کشور و به منظور همراهی با متقاضیان و خانواده‌های آنان، ثبت‌نام آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در اسفند ماه ۱۴۰۴ انجام نخواهد شد.

زمان ثبت‌نام آزمون مذکور متعاقباً از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور، رسانه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

