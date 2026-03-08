تعویق در ثبتنام کنکور/ تاریخ جدید اعلام میشود
با اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، زمان ثبتنام آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ به تعویق افتاد.
به گزارش ایلنا، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد؛ با عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از مدافعان کشور و هموطنان عزیز در حملات آمریکای جنایتکار و رژیم سفاک و غاصب صهیونیستی، با توجه به شرایط خاص کشور و به منظور همراهی با متقاضیان و خانوادههای آنان، ثبتنام آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در اسفند ماه ۱۴۰۴ انجام نخواهد شد.
زمان ثبتنام آزمون مذکور متعاقباً از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور، رسانهها و خبرگزاریهای رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.