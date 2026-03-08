خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تعویق در ثبت‌نام کنکور/ تاریخ جدید اعلام می‌شود

تعویق در ثبت‌نام کنکور/ تاریخ جدید اعلام می‌شود
کد خبر : 1759941
لینک کوتاه کپی شد.

با اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، زمان ثبت‌نام آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ به تعویق افتاد.

به گزارش ایلنا، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد؛ با عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از مدافعان کشور و هموطنان عزیز در حملات آمریکای جنایتکار و رژیم سفاک و غاصب صهیونیستی، با توجه به شرایط خاص کشور و به منظور همراهی با متقاضیان و خانواده‌های آنان، ثبت‌نام آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در اسفند ماه ۱۴۰۴ انجام نخواهد شد. 

زمان ثبت‌نام آزمون مذکور متعاقباً از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور، رسانه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

