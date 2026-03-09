زنان در ایران چگونه در بحرانهای جنگ آسیب میبینند؟
یک جامعه شناس حوزه زنان گفت: در شرایط جنگی زنان هم در معرض خشونت مستقیم هستند و هم با پیامدهای غیرمستقیم و ساختاری روبهرو میشوند.
سیمین کاظمی، پزشک و جامعه شناس، در خصوص تأثیرات جنگ بر زنان جامعه به خبرنگار ایلنا گفت: جنگها و خشونتهای سازمان یافته امنیت زنان را به طور مضاعف تهدید میکنند. در شرایط جنگی زنان هم در معرض خشونت مستقیم هستند و هم با پیامدهای غیرمستقیم و ساختاری روبهرو میشوند.
این جامعهشناس بیان داشت: زنان در شرایط جنگی هم به عنوان شهروندان غیرنظامی قربانی و کشته و مجروح میشوند و هم اینکه در وضعیت جنگی تبعیض جنسیتی بیشتر از زمان صلح به زنان تحمیل میشود. جنگ همه دستاوردهای زنان در راستای برابری جنسیتی را محو میکند و امکانات و پیشرفتهای زمان صلح را از زنان میگیرد.
وی افزود: در درگیریهای نظامی مساله زن از اولویت خارج میشود و ساختارهای تبعیضآمیز تحکیم میشود. در زمان جنگ هنجارهای جنسیتی تقویت میشود و کلیشههایی که مردانگی را تحسین میکنند، برجستهتر از همیشه میشوند.
کاظمی در ادامه اظهار کرد: در جنگ زنان تبدیل به ناسوژههای منفعلی میشوند که در شمایل قربانی، ترحمانگیز میشوند. عرصه جنگ عرصه عروج ارزشهای مردانگی است و زنان حداکثر کنشگریشان در خانه ماندن و ایفای نقشهای مراقبتی است.
به گفته این جامعه شناس، در جنگ اسفند ماه و حمله اسراییل و آمریکا به ایران تا به امروز، حدود دویست زن کشته شده اند. حمله به دبستان دخترانه میناب فاجعه کشتار ۱۶۵ دختربچه دانش آموز را رقم زده است. این جنگ معیشت زنان را به خطر انداخته است. بسیاری از زنان شغل و درآمدشان را از دست دادهاند و بسیاری دیگر با شرایط جنگی و بیکاری همسرانشان و گرانی و افزایش قیمتها در شرایط معیشتی سختی قرار گرفته اند.
کاظمی در پایان تأکید کرد: امکان مراقبتهای بهداشتی زنان به خصوص زنان باردار در شرایط جنگی دشوار شده و آنها نمیتوانند زیر اصابت موشک و بمب به مراکز بهداشتی مراجعه کنند.