آلودگی هوای شهر تهران در پی حملات اخیر آمریکایی ـ صهیونی

سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: با توجه به شرایط ایجاد شده و ورود آلودگی به محدوده شهر تهران در پی حملات اخیر آمریکایی ـ صهیونی، از شهروندان محترم درخواست می‌شود تا حد امکان از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و در منازل خود بمانند.

به گزارش ایلنا، این توصیه با هدف کاهش میزان مواجهه شهروندان با آلودگی هوا و پیشگیری از بروز مشکلات تنفسی و پیامد‌های احتمالی ناشی از آلودگی صورت می‌گیرد. در همین راستا به گروه‌های حساس از جمله کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار تاکید می‌شود که تا حد امکان از تردد در فضای آزاد پرهیز کنند.

سازمان حفاظت محیط زیست ضمن پایش مستمر وضعیت کیفی هوا در تهران، در صورت هرگونه تغییر در شرایط، اطلاع‌رسانی‌های لازم را از طریق مراجع رسمی به شهروندان انجام خواهد داد.

 

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
