آلودگی هوای شهر تهران در پی حملات اخیر آمریکایی ـ صهیونی

به گزارش ایلنا، این توصیه با هدف کاهش میزان مواجهه شهروندان با آلودگی هوا و پیشگیری از بروز مشکلات تنفسی و پیامد‌های احتمالی ناشی از آلودگی صورت می‌گیرد. در همین راستا به گروه‌های حساس از جمله کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار تاکید می‌شود که تا حد امکان از تردد در فضای آزاد پرهیز کنند.

سازمان حفاظت محیط زیست ضمن پایش مستمر وضعیت کیفی هوا در تهران، در صورت هرگونه تغییر در شرایط، اطلاع‌رسانی‌های لازم را از طریق مراجع رسمی به شهروندان انجام خواهد داد.

