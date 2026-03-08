به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری صداوسیما، امروز و فردا سامانه بارشی در تهران فعال است و شاهد بارش معمولی باران در پایتخت خواهیم بود.

امروز شاهد وزش باد در تهران نخواهیم بود، اما از صبح فردا وزش باد می‌تواند به جابه‌جایی دود و روشن‌تر شدن هوا کمک کند.

رفع شرایط فعلی و دود ایجاد شده، مستلزم اطفای حریق در مناطق مورد هدف قرار گرفته است و باید منشا دود از بین برود.

