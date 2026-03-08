خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها و محورهای مواصلاتی کشور

کد خبر : 1759730
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور در روز ۱۷ اسفند خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: در حال حاضر در محور هراز مسیر شمال به جنوب در محدوده سه‌راهی چلاو ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است. 

بر اساس گزارش‌های دریافتی از سامانه‌های نظارتی و گشت‌های پلیس راه، تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، آزادراه تهران – شمال، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت روان است. 

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا درباره وضعیت جوی محورهای شمالی افزود: محورهای چالوس و فیروزکوه در ارتفاعات دارای مه‌گرفتگی هستند و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی گزارش شده‌اند. 

سرهنگ قلی‌نیا ادامه داد: در برخی از محورهای استان‌های لرستان، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری بارش برف و باران در جریان است. همچنین در برخی از محورهای استان‌های مازندران، اصفهان، همدان و آذربایجان شرقی بارش باران گزارش شده است. 

وی با اشاره به محورهای مسدود غیرشریانی تصریح کرد: محورهای پونل – خلخال، هشتگرد – طالقان و پاتاوه – دهدشت در حال حاضر مسدود هستند. 

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در پایان گفت: برخی محورهای کشور نیز به دلیل شرایط فصلی مسدود هستند که شامل محورهای گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت – پادنا در مسیر رفت و برگشت و محور وازکلده می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل