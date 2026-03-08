اعلام آخرین وضعیت ترافیکی جادهها و محورهای مواصلاتی کشور
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور در روز ۱۷ اسفند خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ ناصر قلینیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: در حال حاضر در محور هراز مسیر شمال به جنوب در محدوده سهراهی چلاو ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است.
بر اساس گزارشهای دریافتی از سامانههای نظارتی و گشتهای پلیس راه، تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، آزادراه تهران – شمال، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا درباره وضعیت جوی محورهای شمالی افزود: محورهای چالوس و فیروزکوه در ارتفاعات دارای مهگرفتگی هستند و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی گزارش شدهاند.
سرهنگ قلینیا ادامه داد: در برخی از محورهای استانهای لرستان، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری بارش برف و باران در جریان است. همچنین در برخی از محورهای استانهای مازندران، اصفهان، همدان و آذربایجان شرقی بارش باران گزارش شده است.
وی با اشاره به محورهای مسدود غیرشریانی تصریح کرد: محورهای پونل – خلخال، هشتگرد – طالقان و پاتاوه – دهدشت در حال حاضر مسدود هستند.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در پایان گفت: برخی محورهای کشور نیز به دلیل شرایط فصلی مسدود هستند که شامل محورهای گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سیسخت – پادنا در مسیر رفت و برگشت و محور وازکلده میشود.