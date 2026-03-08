حمله موشکی به آمبولانس اورژانس استان تهران در محدوده تهرانسر

به گزارش ایلنا، شروین تبریزی، اعلام کرد: پرسنل پایگاه اورژانس غرب استان تهران در محدوده تهرانسر که جهت انجام مأموریت امدادی اعزام شده بودند، هنگام انجام مأموریت در محدوده تهرانسر هدف حمله موشکی قرار گرفتند.



وی افزود: در این حادثه، خوشبختانه کارشناسان اورژانس آسیب جدی ندیدند، اما آمبولانس این پایگاه بر اثر موج انفجار دچار خسارت شده و از چرخه عملیات خارج شد.



سخنگوی اورژانس استان تهران تأکید کرد: پرسنل اورژانس استان تهران همچنان با وجود شرایط دشوار و تهدیدات، بی‌وقفه در حال خدمت‌رسانی به شهروندان هستند.