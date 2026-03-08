حمله موشکی به آمبولانس اورژانس استان تهران در محدوده تهرانسر

حمله موشکی به آمبولانس اورژانس استان تهران در محدوده تهرانسر
سخنگوی اورژانس استان تهران از هدف قرار گرفتن یک دستگاه آمبولانس اورژانس در محدوده تهرانسر هنگام انجام مأموریت امدادی خبر داد.

به گزارش ایلنا، شروین تبریزی، اعلام کرد: پرسنل پایگاه اورژانس غرب استان تهران در محدوده تهرانسر که جهت انجام مأموریت امدادی اعزام شده بودند، هنگام انجام مأموریت در محدوده تهرانسر هدف حمله موشکی قرار گرفتند.

وی افزود: در این حادثه، خوشبختانه کارشناسان اورژانس آسیب جدی ندیدند، اما آمبولانس این پایگاه بر اثر موج انفجار دچار خسارت شده و از چرخه عملیات خارج شد.

سخنگوی اورژانس استان تهران تأکید کرد: پرسنل اورژانس استان تهران همچنان با وجود شرایط دشوار و تهدیدات، بی‌وقفه در حال خدمت‌رسانی به شهروندان هستند.

 
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
