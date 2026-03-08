استقرار پزشکان داوطلب در کنار تیمهای امداد و نجات هلال احمر
رئیس جمعیت هلالاحمر از اجرای طرح استقرار پزشکان داوطلب در کنار تیمهای امداد و نجات خبر داد و گفت: با هدف افزایش سرعت و کیفیت خدمات درمانی در صحنههای حادثه، پزشکان متخصص داوطلب بهصورت شبانهروزی در کنار نیروهای امدادی هلالاحمر مستقر شدهاند.
به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند با اشاره به اجرای این طرح در قرارگاههای امدادی تهران اظهار کرد: در چارچوب این برنامه، تیمهای پزشکی داوطلب از پزشکان امدادگر خیریه الکفیل در تمامی قرارگاههای هلالاحمر استان تهران حضور دارند و در هر شیفت دو پزشک متخصص آماده ارائه خدمات درمانی فوری به مصدومان هستند. این پزشکان در صحنه حادثه خدماتی از جمله درمانهای سرپایی، بخیه، پانسمان و اقدامات اولیه پزشکی را انجام میدهند تا روند امدادرسانی با سرعت و اثربخشی بیشتری انجام شود.
وی با بیان اینکه این طرح با استقبال گسترده استانهای کشور روبهرو شده است، افزود: پس از آغاز اجرای این برنامه در تهران، استانهایی از جمله همدان، فارس، یزد و خراسان شمالی و همچنین تعداد قابل توجهی از استانها و شهرستانهای کشور نیز برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کرده و آن را در ساختار عملیاتی امداد و نجات خود به کار گرفتهاند.
وی در تشریح نحوه اجرای این طرح گفت: در طرح اولیه پیشبینی شده بود پزشکان به همراه تیمهای ارزیاب و واحدهای موتوری به محل حادثه اعزام شوند، اما پس از برگزاری چندین جلسه تخصصی با حضور کارشناسان مجرب حوزه امداد و نجات و بررسی ابعاد عملیاتی، ساختار اجرایی طرح اصلاح شد. بر این اساس در تیمهای پنجنفره اعزامی امداد و نجات، یک پزشک متخصص یا جراح از پزشکان امدادگر خیریه الکفیل در کنار چهار امدادگر با خودروهای عملیاتی به محل حادثه اعزام میشود و پس از انجام مأموریت همراه همان تیم به پایگاه عملیاتی بازمیگردد.
رئیس جمعیت هلالاحمر همچنین خاطرنشان کرد: به منظور حفظ انسجام، هماهنگی و اطمینان از صلاحیت حرفهای پزشکان داوطلب، فهرست اسامیپزشکان و شماره نظام پزشکی آنان پس از طی مراحل تأیید تخصصی و امنیتی اولیه، بهصورت هفتگی در اختیار مسئولان قرارگاههای هلالاحمر و استانها قرار میگیرد.
براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، وی در پایان با قدردانی از مشارکت پزشکان داوطلب در این طرح گفت: حضور پزشکان داوطلب در کنار امدادگران هلالاحمر، جلوهای ارزشمند از روح ایثار، مسئولیت اجتماعی و خدمت بیمنت در جامعه پزشکی کشور است و بیتردید این همافزایی میتواند نقش مهمی در نجات جان مصدومان و کاهش آسیبهای ناشی از حوادث ایفا کند.