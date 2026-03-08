وی با بیان اینکه این طرح با استقبال گسترده استان‌های کشور روبه‌رو شده است، افزود: پس از آغاز اجرای این برنامه در تهران، استان‌هایی از جمله همدان، فارس، یزد و خراسان شمالی و همچنین تعداد قابل توجهی از استان‌ها و شهرستان‌های کشور نیز برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کرده و آن را در ساختار عملیاتی امداد و نجات خود به کار گرفته‌اند.

وی در تشریح نحوه اجرای این طرح گفت: در طرح اولیه پیش‌بینی شده بود پزشکان به همراه تیم‌های ارزیاب و واحدهای موتوری به محل حادثه اعزام شوند، اما پس از برگزاری چندین جلسه تخصصی با حضور کارشناسان مجرب حوزه امداد و نجات و بررسی ابعاد عملیاتی، ساختار اجرایی طرح اصلاح شد. بر این اساس در تیم‌های پنج‌نفره اعزامی امداد و نجات، یک پزشک متخصص یا جراح از پزشکان امدادگر خیریه الکفیل در کنار چهار امدادگر با خودروهای عملیاتی به محل حادثه اعزام می‌شود و پس از انجام مأموریت همراه همان تیم به پایگاه عملیاتی بازمی‌گردد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین خاطرنشان کرد: به منظور حفظ انسجام، هماهنگی و اطمینان از صلاحیت حرفه‌ای پزشکان داوطلب، فهرست اسامی‌پزشکان و شماره نظام پزشکی آنان پس از طی مراحل تأیید تخصصی و امنیتی اولیه، به‌صورت هفتگی در اختیار مسئولان قرارگاه‌های هلال‌احمر و استان‌ها قرار می‌گیرد.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، وی در پایان با قدردانی از مشارکت پزشکان داوطلب در این طرح گفت: حضور پزشکان داوطلب در کنار امدادگران هلال‌احمر، جلوه‌ای ارزشمند از روح ایثار، مسئولیت اجتماعی و خدمت بی‌منت در جامعه پزشکی کشور است و بی‌تردید این هم‌افزایی می‌تواند نقش مهمی در نجات جان مصدومان و کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث ایفا کند.