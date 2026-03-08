خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی شهرداری تهران عنوان کرد

اسکان بیش از ۲۰۰ خانوار در هتل‌های شهر تهران

کد خبر : 1759688
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی شهرداری تهران گفت: تعداد خانواده‌هایی که در هتل‌ها اسکان داده شده اند از حدود دویست خانوار بیشتر شده است؛ اولویت اول ما در شرایط کنونی امدادرسانی در لحظات اولیه است.

به گزارش ایلنا، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به وضعیت اسکان آسیب دیدگان جنگ اخیر اظهار کرد: تعداد خانواده‌هایی که در هتل‌ها اسکان داده شدند از حدود دویست خانوار بیشتر شده است. اولویت اول ما در شرایط کنونی امدادرسانی در لحظات اولیه است.

وی ادامه داد: امیدوارم که برخی از مجموعه‌های بیرون از شهرداری تهران که در واقع متولی هتل‌های بزرگ در شهر تهران هستند زودتر همکاری کنند تا همان مدلی که ما در جنگ دوازده روزه رسیدیم را بتوانیم حالا هم انجام بدهیم.

همچنین سخنگوی شهرداری تهران خبر داد: امکان استفاده از برخی ایستگاه‌های مترو و ساختمان‌های بخش خصوصی به عنوان پناهگاه فراهم شده است.

وی ادامه داد:‌ افرادی که خانه‌هایشان دچار آسیب شده و نیازمند اسکان اضطراری هستند با سامانه ۱۳۷ و داخلی ۳ تماس بگیرند، یا به سوپر اپلیکیشن شهرزاد مراجعه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل