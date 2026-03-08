به گزارش ایلنا، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به وضعیت اسکان آسیب دیدگان جنگ اخیر اظهار کرد: تعداد خانواده‌هایی که در هتل‌ها اسکان داده شدند از حدود دویست خانوار بیشتر شده است. اولویت اول ما در شرایط کنونی امدادرسانی در لحظات اولیه است.