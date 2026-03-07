جاده چالوس ۲ طرفه شد

وی افزود: در حال حاضر در محور چالوس و همچنین آزادراه تهران ـ شمال تردد به صورت روان و دوطرفه در جریان است و محدودیت خاصی در این مسیرها وجود ندارد.

سردار کرمی اسد ادامه داد: در محورهای هراز، فیروزکوه و همچنین مسیر قزوین ـ رشت، ترافیک در برخی مقاطع نیمه‌سنگین گزارش شده اما تردد در این محورها نیز به صورت دوطرفه برقرار است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: در سایر محورهای مواصلاتی کشور نیز در حال حاضر هیچ‌گونه طرح انسداد یا گره ترافیکی خاصی گزارش نشده و تردد در بیشتر جاده‌ها به صورت عادی و روان در جریان است.