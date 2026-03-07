رئیس سازمان امور اجتماعی کشور:
مستندسازی جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به مدرسه میناب
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به حمله وحشیانه دشمن آمریکایی-صهیونی به مدرسه میناب گفت: وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور با راهبری وزارت امور خارجه این جنایت را مستند کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، بطحایی گفت: هرچند خیلی امیدی به نتیجه اقدامات سازمان های بین المللی نداشتیم و نداریم اما به لحاظ اینکه اسناد این فاجعه ثبت و به عنوان یک سند رسمی در تاریخ ماندگار شود اسنادش گردآوری شده است، اسنادی که مشتمل بر تصویر پیکر شهدای عزیز و همچنین سایر مستنداتی که نشان میدهد این فرزندان ما در آن روز در مدرسه مشغول به تحصیل بودند.
وی اضافه کرد: از طریق وزارت خارجه شکایت رسمی به مراجع بین المللی به جریان افتاده که امیدواریم با ثبت این شکایت رسمی و اسنادی که ارسال شده یا خواهد شد ما بتوانیم تا حدودی از خون این شهدای عزیز پاسداری کنیم.
بطحایی گفت: مجامع بیناللملی مستند به اسنادی که فرستاده میشود، احتمالاً بررسیهای میدانی انجام میدهند و نهایتاً آن سند یا شکایت به ثبت رسمی میرسد.
بطحایی گفت: سمنها و گروههای مردمی و سمنها هم به عنوان بخش غیردولتی همین مسیر را شروع کردند و مستنداتی را به جریان اندختند که از دو طریق این جنایت هولناک ثبت شود.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: سمنها به ویژه آنهایی که مقام مشورتی دارند و حرفشان شنیده میشود میتوانند ابعاد این جنایت را به اطلاع افکار عمومی جهان برسانند، البته این کار در جنگ ۱۲ روزه هم اتفاق افتاد، ما حدود ۳۰ هزار سمن فعال داریم که حدود ۲۰ سمن جنبه مشورتی دارند، این سمن ها جانانه در عرصههای مختلف حضور فعال دارند.
بطحایی تصریح کرد: جا دارد صمیمانه از هممیهنان عزیزی که معتقدم ژن اصیل ایرانی در خونشان هست، برخلاف افرادی که اسمشان ایرانی هست و در مواقع بحران نه تنها کمک نمیکنند به هموطنانشان بلکه دائما بنزین روی آتش میریزند- صمیمانه از این هموطنان غیرتمند سپاسگزاری کنیم.
پخش شدن اسناد و تصاویری که به مجامع بینالمللی داده میشود، در افکار عمومی جهان حتی از ثبت سند مهمتر است.
امروز بیش از ۳ هزار واحد مسکونی ما به علت حمله ناجوانمردانه خراب شده است، دهها مدرسه و واحد آموزشی، بیمارستان و واحدهایی که اصلا هیچ ارتباطی به منازعات سیاسی ندارند و کشمکشهای سیاسی اصلاً مرتبط با آنها نیست متاسفانه در این هجمه ناجوانمردانه از بین رفته یا آسیب دیده است.
در یک چنین فضایی حتما آن چیزی که میتواند کشور ما را سرافراز بیرون آورد بحث همگرایی و انسجام مردم در کنار همدیگر است، هرچند خوشبختانه به لطف خداوند و کیاست مردم عزیز ما در کشور، این موضوع رعایت میشود یعنی شما امروز کمتر در صحبتها، خبرها و اظهارنظرها مشاهده میکنید که مردم سراغ اشکالات نظام حکمرانی بروند. بالاخره هر نظام حکمرانی مشکلاتی دارد، در کشور ما هم هست نکاتی که مردم را در مواقعی رنجانده باشد اما امروز که در زیر موشکهای مستقیم قرار گرفتهایم، مردم فقط به آینده ایران توجه میکنند، یعنی کاستیها و ضعفها را الان نمیبینند و این مصداق بارز انسجام است.
وی اضافه کرد: اکنون مردم عزیز در سراسر کشور شبها به خیابان ها میآیند تا هم جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم کنند و هم به خونخواهی رهبر شهیدمان ضمن عزاداری به نوعی اعلام وجود میکنند در برابر هجویاتی که دشمنان ما دارند مطرح میکنند، این اقدامات در حقیقت بردش کمتر از موشکهایی که شلیک مکنیم، نیست.
بطحایی گفت: ما در وزارت کشور یکی از مهمترین وظایفی که به عهده داریم سنجش سرمایه اجتماعیاست، این سنجش مرتباً و مستمراً انجام میشود؛ حضور فعال و خودجوش مردم بدون هیچ بخشنامه دولتی واقعا ارزشمند است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در پایان تصریح کرد: علاوه بر خدماتی که سمنها و گروههای مردمی در جهت حمایتهای مختلف از گروههای مردم انجام میدهند، در شرایط بحران بعضی از سازمان ها هم سامانه هایی را راه اندازی کردند که تلفنی است و حتی اینترنت هم نیاز ندارد، سامانه ۱۲۳ و سامانه ۱۴۸۰ برای مشاوره، به ویژه به جوانترها و کودکان آماده خدمت رسانی است.