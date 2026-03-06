راه اندازی سامانه تاکسی تلفنی به صورت ویژه
سامانه تاکسی تلفنی به صورت ویژه توسط سازمان تاکسیرانی شهر تهران راه اندازی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شهرداری تهران، علی رحیمی مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با اعلام این خبر گفت: با توجه به شرایط ویژه کشوری و محدودیت های اینترنتی و تدابیر مراجع ذیصلاح به منظور ارائه خدمات بهتر و افزایش سطح رضایتمندی به شهروندان، این سازمان نسبت به راه اندازی سامانه جدید حمل و نقل که امکان درخواست خدمات تاکسی به صورت تلفنی را از طریق شرکت های تاکسیرانی تحت پوشش سازمان تاکسیرانی شهر تهران فراهم نموده، اقدام کرده است.
وی اضافه کرد: ساز و کار این سامانه به این صورت است که شهروندان متقاضی استفاده از ناوگان تاکسی می توانند درخواست سفر خود را با شماره تلفن ۱۳۳ درخواست خود را اعلام کنند تا در کوتاه ترین زمان ممکن تاکسی به منظور جا به جایی مسافران اقدام کنند. همچنین شهروندان هرگونه تخلف را به سازمان تاکسیرانی شهر تهران اعلام کنند.