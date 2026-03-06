راه اندازی سامانه تاکسی تلفنی به صورت ویژه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شهرداری تهران، علی رحیمی مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با اعلام این خبر گفت: با توجه به شرایط ویژه کشوری و محدودیت های اینترنتی و تدابیر مراجع ذیصلاح به منظور ارائه خدمات بهتر و افزایش سطح رضایتمندی به شهروندان، این سازمان نسبت به راه اندازی سامانه جدید حمل و نقل که امکان درخواست خدمات تاکسی به صورت تلفنی را از طریق شرکت های تاکسیرانی تحت پوشش سازمان تاکسیرانی شهر تهران فراهم نموده، اقدام کرده است.