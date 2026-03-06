نامه وزیر آموزش و پرورش به مدیرکل آیسسکو

کاظمی در ادامه این نامه آورده است: همانگونه که استحضار دارید این حملات علاوه بر نقض آشکار سازوکارهای حقوق بین الملل حقوق بشر دوستانه و کنوانسیون‌ها و توصیه نامه های متعدد بین‌المللی برای حفاظت از غیرنظامیان بویژه کودکان و اقشار آسیب پذیر نقض آشکار موازین اساسنامه سازمان آیسسکو نیز هست که بر هدف ترویج علم فرهنگ و آموزش در میان ملتهای اسلامی توسعه محیطهای آموزشی و همکاری‌های مفید بین‌المللی تاکید دارد.

زیر آتش عامدانه قرار دادن مدارس و دانش آموزان اقدامی غیرانسانی و هدفمند علیه آینده نسلهای یک کشور است. برای مزید استحضار آمارهای مستند شده از این حملات غیرانسانی تا امروز سوم مارس ۲۰۲۶ که نشان دهنده ابعاد و عمق فاجعه است به قرار زیر اعلام می‌شود:

میناب: ۱۶۸ شهید و ۱۱۰ مجروح

فارس: ۱ معلم و ۵ دانش آموز شهید

ایلام: ۱ معلم و ۲ دانش آموز شهید

آذربایجان شرقی ۱ معلم مجروح و ۲ دانش آموز شهید تهران: ۳ دانش آموز شهید و ۲ دانش آموز مجروح

قزوین: یک دانش آموز شهید

شهرستانهای استان تهران: ۱ معلم و ۱ دانش آموز شهید

وزیر آموزش و پرورش در ادامه نوشته است: علاوه بر این شهدا و مجروحین مظلوم در این جنایات انجام شده، حدود ۲۰ واحد آموزشی نیز آسیب جدی دیده و برخی نیز به طور کامل تخریب شده‌اند که این امر روند آموزش هزاران دانش آموز را مختل کرده است به پیوست فایل مستندات این وقایع نیز جهت استحضار و بهره برداری لازم تقدیم می شود.

وی در پایان آورده است: نظر به رسالت خطیر آیسسکو در حمایت از آموزش و پرورش کشورهای عضو و مسئولیت اخلاقی برای حفاظت از جان بیگناهان غیر نظامی و بخصوص دانش آموزان خردسال از جناب عالی درخواست می‌شود که در اسرع وقت نسبت به صدور بیانیه رسمی و اتخاذ تدابیر لازم برای محکومیت قاطع این جنایات ضد بشری که منجر به شهادت عامدانه تعداد زیادی از دانش آموزان بیگناه و تخریب مراکز آموزشی ایران به عنوان یکی از اعضای امت اسلامی و سازمان آیسسکو گردید ضمن محکوم کردن این جنایات با شدیدترین، عبارات از متخاصمین مذکور خواسته شود از ادامه حمله علیه زیرساختهای آموزشی مدارس و دانش آموزان خودداری کنند.