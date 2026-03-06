نامه وزیر آموزش و پرورش به مدیرکل آیسسکو
وزیر آموزش و پرورش در نامه ای به مدیرکل آیسسکو، زیر آتش عامدانه قرار دادن مدارس و دانش آموزان توسط اسرائیل و آمریکا را اقدامی غیرانسانی و هدفمند علیه آینده نسلهای یک کشور خواند و آماری مستند از دانش آموزان و معلمان شهید و مجروح، به همراه مدارس و مراکز آموزشی آسیب دیده در حملات ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در نامهای به مدیرکل سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی جهان اسلام آیسسکو نوشت: به عنوان وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی کمیسیون ملی آیسسکو در ایران مراتب عمیق ترین تأسف و محکومیت خود را نسبت به جنایات وحشیانه ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل در تجاوز غیرقانونی نظامی و بمباران مناطق مسکونی بهداشتی و زیرساختهای حیاتی آموزش و پرورش کشورمان بخصوص مدارس را اعلام میدارم.
کاظمی در ادامه این نامه آورده است: همانگونه که استحضار دارید این حملات علاوه بر نقض آشکار سازوکارهای حقوق بین الملل حقوق بشر دوستانه و کنوانسیونها و توصیه نامه های متعدد بینالمللی برای حفاظت از غیرنظامیان بویژه کودکان و اقشار آسیب پذیر نقض آشکار موازین اساسنامه سازمان آیسسکو نیز هست که بر هدف ترویج علم فرهنگ و آموزش در میان ملتهای اسلامی توسعه محیطهای آموزشی و همکاریهای مفید بینالمللی تاکید دارد.
زیر آتش عامدانه قرار دادن مدارس و دانش آموزان اقدامی غیرانسانی و هدفمند علیه آینده نسلهای یک کشور است. برای مزید استحضار آمارهای مستند شده از این حملات غیرانسانی تا امروز سوم مارس ۲۰۲۶ که نشان دهنده ابعاد و عمق فاجعه است به قرار زیر اعلام میشود:
میناب: ۱۶۸ شهید و ۱۱۰ مجروح
فارس: ۱ معلم و ۵ دانش آموز شهید
ایلام: ۱ معلم و ۲ دانش آموز شهید
آذربایجان شرقی ۱ معلم مجروح و ۲ دانش آموز شهید تهران: ۳ دانش آموز شهید و ۲ دانش آموز مجروح
قزوین: یک دانش آموز شهید
شهرستانهای استان تهران: ۱ معلم و ۱ دانش آموز شهید
وزیر آموزش و پرورش در ادامه نوشته است: علاوه بر این شهدا و مجروحین مظلوم در این جنایات انجام شده، حدود ۲۰ واحد آموزشی نیز آسیب جدی دیده و برخی نیز به طور کامل تخریب شدهاند که این امر روند آموزش هزاران دانش آموز را مختل کرده است به پیوست فایل مستندات این وقایع نیز جهت استحضار و بهره برداری لازم تقدیم می شود.
وی در پایان آورده است: نظر به رسالت خطیر آیسسکو در حمایت از آموزش و پرورش کشورهای عضو و مسئولیت اخلاقی برای حفاظت از جان بیگناهان غیر نظامی و بخصوص دانش آموزان خردسال از جناب عالی درخواست میشود که در اسرع وقت نسبت به صدور بیانیه رسمی و اتخاذ تدابیر لازم برای محکومیت قاطع این جنایات ضد بشری که منجر به شهادت عامدانه تعداد زیادی از دانش آموزان بیگناه و تخریب مراکز آموزشی ایران به عنوان یکی از اعضای امت اسلامی و سازمان آیسسکو گردید ضمن محکوم کردن این جنایات با شدیدترین، عبارات از متخاصمین مذکور خواسته شود از ادامه حمله علیه زیرساختهای آموزشی مدارس و دانش آموزان خودداری کنند.