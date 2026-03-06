مراکز غیرنظامی که در تهران مورد حمله قرار گرفتند

به گزارش ایلنا، سوده نجفی عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به حملات نظامی مراکز و مناطق شهرداری تهران اظهار کرد: دشمن صهیونی _ آمریکایی به دورغ می‌گوید تنها مراکز نظامی را مورد هدف قرار می‌دهد این در حالی است که لیست بلندی از حمله موشکی به مراکز غیر نظامی وجود دارد که حمله به شهرداری منطقه ۱۸ یکی از این موارد است.

وی ادامه داد: در این مدت، ده‌ها مرکز غیرنظامی از جمله مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها، مدارس، مراکز امدادی و اماکن تاریخی مورد حمله قرار گرفته‌اند. مناطق مسکونی در میدان نیلوفر تهران، بیمارستان گاندی، بازار بزرگ تهران، اطراف ساختمان جمعیت هلال‌احمر ایران، بیمارستان خاتم‌الانبیاء تهران، سازمان بهزیستی کشور، بیمارستان مطهری تهران، بیمارستان ولی‌عصر تهران، بیمارستان قلب شهید رجایی تهران، دبستان شهید محلاتی تهران، مدرسه هدایت نارمک تهران، بازار میدان بهارستان تهران، پارک کودکان در تهران، مرکز اورژانس پزشکی، تهران، مهدکودک در نارمک، خانه‌های مسکونی در نارمک، شهرداری مناطق ۱۸، ورزشگاه ۱۲ هزار نفری آزادی از جمله این مراکز غیر نظامی است که تنها در تهران رخ داده است.

نجفی با اشاره به قوانین بین المللی ادامه داد: بر اساس کنوانسیون ها و قوانین بین المللی حمله نظامی به برخی از مراکز همچون بیمارستان ها و مراکز درمانی، ورزشی و خدماتی ممنوع است اما دشمن صهیونی ـ آمریکایی نشان داد که به هیچ کدام از قوانین بین المللی پایبند نیست و این زنگ خطری برای جامعه جهانی است.

وی افزود: یکی از برنامه های دشمن از حمله نظامی به چنین مراکزی اخلال در روند خدمت رسانی به شهروندان است تا امورات جاری کشور با مشکل مواجه شود اما کارکنان خدوم دستگاه های دولتی، اجرایی به ویژه خدمات رسان همچون شهرداری، بیمارستان‌ها، آتش نشانی همچنان پای کار مردم هستند و خدمت رسانی مشغول هستند.

رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران در پایان گفت: آنچه که مهم است حفظ روحیه خدمت به شهروندان در سراسر کشور می باشد. بنابر بازدیدهای میدانی که داشتم روند خدمات رسانی در شهرداری تهران نیز در حوزه های مختلف به قوت ادامه دارد.

