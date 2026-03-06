توصیه های وزارت بهداشت برای پیشگیری از بیماریهای منتقله از آب در شرایط بحران
توجه به سلامت آب ذخیرهشده برای شرایط بحرانی، اهمیت فراوانی دارد؛ چرا که میتواند سبب بروز مشکلات فراوان شود.
به گزارش ایلنا، مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، گزاره «پیشگیری از بیماریهای منتقله از آب در شرایط اضطراری» را منتشر کرد.
در شرایط بحرانی مانند شرایط جنگی ممکن است به دلیل آسیب به زیرساختها یا خروج مردم از شهرها و روستاها با کمبود آب آشامیدنی سالم مواجه شویم. در چنین شرایطی، اقامت در مراکز اقامت موقت، چادرها، باغ، ویلاها و طبیعت ممکن است دسترسی به آب آشامیدنی سالم را محدود کند.
همچنین انفجارها ممکن است خطر آسیب به شبکههای آبرسانی با سیستمهای جمعآوری و دفع فاضلاب را به همراه داشته و موجب ناسالم شدن منابع تامین آب شود. در این شرایط، ممکن است آب مورد نیاز از مــنابع غیرایمن نظیر چاه، رودخانه یا موارد دیگر تامین شود و در صورتی که به درستی سالمسازی نشود، میتواند سلامت افراد را تهدید کند.
ورود به فصل گرما و افزایش طبیعی خطر بیماریهای منتقله از آب و غذا، این خطر را مضاعف میکند. استفاده از آب سالم میتواند از ابتلا به بیماریهایی مانند وبا، اسهال خونی و سایر بیماریهای منتقله از آب جلوگیری کند.
نگهداری از آب، مستلزم رعایت چند نکته است. ظروف نگهداری آب میبایست باید قبل از پر کردن به طور حتم شسته و تمیز شوند. همچنین ظروف حاوی آب، ترجیحا در محلی تاریک و خنک نگهداری شوند.
اگر ظروف دربدار بزرگ در دسترس نیست و از تشت یا سایر ظروف بدون درب برای نگهداری آب استفاده میشود، روی آن را با پارچه تمیز پوشاند.
چک کردن بو و مزه آب برای هر چند روز یکبار ضروری است؛ اگر بو و مزه آب تغییر کند یا به دلیل وجود حشرات آلوده شود، در صورت امکان آب را تعویض کند. در صورتی که امکان تعویض آب وجود ندارد، همان آب را پس از آلودگی زدایی مصرف کرد. جوشاندن آب، سادهترین و در دسترسترین کار برای سالمسازی آب است.
در صورت عدم اطمینان از سلامت آب، آن را جوشاند تا حدی که حداقل به مدت یک دقیقه در حالت جوش باقی بماند.
تمام سفیدکنندههای مبتنی بر کلر برای تصفیه آب مناسب و ایمن نیستند. سالمسازی آب در خانه با استفاده از مواد سفیدکننده مبتنی بر کلر مانند قرصهای کلر، صرفا در شرایطی پیشنهاد میشود که امکان دسترسی به آب سالم آشامیدنی وجود ندارد یا ذخیره های آب آشامیدنی تمام شده و امکان جوشاندن آب در دسترس نیست.
به منظور آگاهی از روش صحیح سالمسازی آب با استفاده از ترکیبات حاوی کلر، میبایست به کارکنان بهداشتی مراجعه کرد. سالمسازی آب با استفاده از مواد سفیدکننده حاوی کلر مانند سفیدکنندههای خانگی باید دقیقا مطابق روشهایی توصیه شده توسط کارکنان بهداشتی انجام شود.
هرگز بیش از مقادیر توصیه شده از ضدعفونیکنندهها برای سالمسازی آب نباید استفاده کرد؛ چرا که خطر مسمومیت وجود دارد و شرایط را بسیار بحرانیتر میکند.