پیوستن رئیس سازمان محیط زیست به پویش ملی درختکاری «سرو ایران»
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با پیوستن به پویش ملی درختکاری «سرو ایران» از عموم مردم و دوستداران طبیعت برای پیوستن به این پویش دعوت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیطزیست، شینا انصاری با اعلام پیوستن به این پویش ملی، سرو را نماد ایستادگی، پایداری و استقامت ایرانیان برشمرد؛ درختی که در برابر سختیها همواره استوار میماند و رو به آسمان قد میکشد.
وی با تاکید بر اهمیت فرهنگ درختکاری و مسئولیتپذیری در قبال طبیعت تأکید کرد: هر نهالی که در خاک ایران کاشته میشود، نشانهای از امید و عزم و اراده مردم برای ساختن آیندهای پایدارتر است.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نقش اثرگذار مردم در گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست گفت: مشارکت مردم در چنین پویشهایی میتواند نقش مؤثری در توسعه و حفظ فضای سبز بومی و سازگار با اقلیم، حفاظت از میراث طبیعی سرزمین و تقویت همبستگی اجتماعی داشته باشد.